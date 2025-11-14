Así será el recorrido de la nueva línea 60 de Tussam entre Sevilla Este y el Hospital Macarena

La red de transporte público de Sevilla dará un salto importante el próximo 17 de noviembre con la puesta en marcha de la nueva línea 60 de Tussam, que unirá Sevilla Este con el Hospital Universitario Virgen Macarena y tendrá como terminal final la Barqueta. El recorrido se cumplira con un aflota de 17 nuevos autobuses articulados híbridos.

Un recorrido de 28 kilómetros y 15 paradas por sentido

La línea 60 cubrirá un trayecto total de 27,6 kilómetros (ida y vuelta) y funcionará bajo el modelo de línea exprés, similar al de las actuales LE y LN. Tendrá 15 paradas por sentido, un horario de funcionamiento entre las 7:00 y las 22:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 09:00 a 21:00 y una frecuencia estimada de 16 minutos por la mañana y 24 por la tarde.

El itinerario partirá de la Avenida de la Aeronáutica, pasando por Avenida de las Ciencias, Emilio Lemos, Séneca, Ciudad de Chiva, Secoya, Luis Uruñuela, Montes Sierra, la calle Ada, Alcalde Manuel del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pío XII, Doctor Marañón, José Díaz y Concejal Jiménez-Becerril, hasta finalizar en Barqueta. Allí se facilitará el transbordo con las líneas C1, C2, C3, C4 y las transversales 3 y 6.

La oferta diaria será de 90 expediciones —45 por sentido— con capacidad para 8.100 plazas al día.

Nuevos autobuses híbridos para una flota más sostenible

Los 17 vehículos recién incorporados son autobuses articulados híbridos de gas natural comprimido que cumplen con la normativa Euro VI E, la más exigente en emisiones. Tienen capacidad para hasta 175 pasajeros y cuentan con mejoras de accesibilidad como el piso bajo continuo o rampas con inclinación lateral.