Siloé y El Kanka revolucionan la programación de Insólito

El cartel de INSÓLITO, el festival impulsado por Green Cow Music, sigue expandiéndose con paso firme. La música en Sevilla atraviesa un momento dorado y el festival, que se extiende de septiembre a mayo, se ha convertido en uno de los epicentros culturales de la ciudad. Ahora, el anuncio de dos nuevas incorporaciones —Siloé y El Kanka— confirma que la apuesta por la diversidad musical y la conexión con el público son el sello que les define.

Pero las novedades no terminan ahí. El festival también anuncia que Suede, una de las bandas más emblemáticas del britpop, amplía el aforo de su concierto del 21 de marzo de 2026 tras agotar las entradas en su primera convocatoria.

Con todo, Insólito confirma que su programación no solo crece, sino que se consolida como uno de los grandes encuentros culturales de la temporada.

Siloé, una nueva etapa creativa

La propuesta de Siloé ha despertado la atención de artistas internacionales como Coldplay / El Correo

El trío vallisoletano Siloé, formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, subirá al escenario del Cartuja Center CITE el 17 de diciembre a las 20:30 horas. Su presencia en Insólito coincide con el inicio de una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de su single “Las palabras”, tema que abre un ciclo creativo renovado y que anticipa lo que será su nuevo repertorio en directo.

Desde su debut con "La Verdad" (2016), Siloé ha construido una trayectoria que combina folk, pop y rock con una sensibilidad espiritual y emocional que los distingue en la escena nacional. Su último trabajo, "Santa Trinidad", los llevó a colgar el cartel de “no hay entradas” en más de 35 fechas.

El Kanka y su oda a la calma para abrir su nueva gira

El Kanka, que estrenará su nueva gira "La calma" el 6 de marzo de 2026 / El Correo

Si diciembre pertenece a Siloé, la primavera será terreno de El Kanka, que estrenará su nueva gira La calma el 6 de marzo de 2026, también en el Cartuja Center CITE. Con más de quince años de carrera, Juan Gómez Canca se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la canción iberoamericana. Su próximo disco, que verá la luz a comienzos de año, comparte título con su primer adelanto: “La calma”, una pieza que, como recoge la nota, es “una oda a la quietud, a la pausa, a la búsqueda interior”.

En palabras del propio artista, este proyecto es también un deseo y una reivindicación: “ojalá un mundo distinto”. Sus letras, cargadas de humor, reflexión y optimismo, vuelven a situarlo en un punto clave de su madurez artística, con una propuesta sonora que fusiona folclore latinoamericano, rumba y pop.

Una programación que no deja indiferente a nadie Marina Carmona (14 de noviembre, Sala X)

José Mercé (20 de noviembre, Cartuja Center CITE)

Chucho Valdés (24 de noviembre, Cartuja Center CITE)

Patricia Galván (7 de enero, Auditorio Cartuja)

La Bien Querida (10 de enero, Sala Custom)

Bebe (16 de enero, Sala Pandora)

Laura Gallego (18 de enero, Cartuja Center CITE)

Alejandro Astola (22–24 de enero, varias salas)

Antílopez (24 de enero, Cartuja Center CITE)

María Parrado (15 de febrero, Sala Malandar)

Andrea Vanzo (16 de febrero, Auditorio Cartuja)

Nacho Vegas (19 de febrero, Sala Custom)

Suede (21 de marzo)

Leire Martínez (18 de abril)

Andrés Suárez (9 de mayo)

El festival sigue consolidando una identidad muy marcada: diversidad artística, programación continua y una mezcla de tradición y modernidad que encaja perfectamente con la energía cultural de Sevilla.

La llegada de Siloé, El Kanka y la ampliación del concierto de Suede no solo enriquecen el cartel, sino que refuerzan la sensación de que INSÓLITO está dejando de ser un festival más para convertirse en una cita imprescindible del calendario musical andaluz.