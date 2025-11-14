Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Sofocado el incendio de un vehículo en el puente del Centenario

La incidencia ha ocurrido sobre primera hora de esta tarde y se ha resuelto sin heridos

Archivo - Vehículos de Bomberos del Servicio de Emergencias Sanitarias

Archivo - Vehículos de Bomberos del Servicio de Emergencias Sanitarias / 112 - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

Una unidad del Parque de Bomberos 5 de Sevilla ha intervenido este viernes para sofocar el incendio de un vehículo en el puente del Centenario.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press, han confirmado que la incidencia se ha resuelto sin heridos y sin más hechos reseñables. Hasta el lugar se habría desplazado solo efectivos de bomberos por parte de los servicios municipales.

TEMAS

