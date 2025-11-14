Sofocado el incendio de un vehículo en el puente del Centenario

Una unidad del Parque de Bomberos 5 de Sevilla ha intervenido este viernes para sofocar el incendio de un vehículo en el puente del Centenario.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press, han confirmado que la incidencia se ha resuelto sin heridos y sin más hechos reseñables. Hasta el lugar se habría desplazado solo efectivos de bomberos por parte de los servicios municipales.