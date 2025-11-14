Suspendido el tráfico ferroviario en Sevilla por una fuga de argón: parados los Media Distancia y los Cercanías de Renfe

Una incidencia registrada en un tren de mercancías a las 10.00 horas de este viernes ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en la entrada de Sevilla, a la altura de la estación de Majarabique, según ha podido conocer este periódico tras confirmar con fuentes consultadas de Renfe y Adif.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil y los Bomberos que han solicitado la suspensión total del tráfico para garantizar la protección de la vía. La situación ha afectado a la totalidad de las vías generales, bloqueando tanto los accesos como las salidas por este punto estratégico de la red ferroviaria sevillana . El tren de mercancías, que iba cargado de productos químicos y tóxicos, ha tenido "una fuga de argón en uno de los vagones sin riesgo para las personas" según detallan desde Renfe.

La línea se está restableciendo

La interrupción ha generado una importante alteración en el servicio, con decenas de trenes afectados, principalmente en las conexiones de Media Distancia y Cercanías. Según Renfe, la circulación del AVE y Larga Distancia "está restableciendo su circulación", mientras que los servicios de Media Distancia (Sevilla - Cádiz, Sevilla- Jaén) y los Cercanías Sevilla ( el C1 de Lora del Río y el C3 hasta Cazalla de la Sierra) continúan siendo los más perjudicados y mantienen demoras significativas.

Técnicos de Adif continúan trabajando en la zona para normalizar la situación lo antes posible y reabrir las vías con total seguridad. La incidencia sigue abierta mientras avanzan los trabajos de restablecimiento.