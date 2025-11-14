Quién toma las decisiones en las emergencias en Sevilla: la ciudad en alerta por lluvias y viento

¿Quién manda las alertas a los teléfonos? ¿Quién cierra los parques en Sevilla? ¿Quién toma las decisiones ante un temporal? Sevilla se enfrenta a una nueva alerta por lluvias apenas unas semanas después de que un temporal bloqueara la ciudad por completo. Los sevillanos recuerdan cómo hace solo unos días los árboles cayeron sobre sus coches, se inundaron sus calles y se anegaron sus garajes.

Las fuertes tormentas vuelven a sorpresder este fin de semana a los vecinos de la ciudad que han visto como este viernes un aguacero interrumpía sus almuerzos. Por el momento, Emergencias Sevilla ha anunciado el cierre preventivo de Parques, instalaciones deportivas y el cementerio ante la llegada de un nuevo temporal. La decisión llega después de que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) anunciara su previsión de activar avisos nivel amarillo por lluvias, y amarillos por vientos y tormentas.

El riesgo de inundación es el tercero en orden de importancia en la ciudad. Además, Sevilla es especialmente sensible a los vientos. "Tenemos árboles de gran altura y por la calidad de los árboles y el suelo y se caen con más facilidad", explica Francisco Pérez, técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla, a El Correo de Andalucía, que asegura que el funcionamiento del Centro de coordinación operativa del Ayuntamiento de Sevilla (Cecop) es único.

Desde la Aemet explican que toda la información que manejan es enviada directamente tanto al Cecop y a Emergencias 112, dependiente de la Junta de Andalucía. El propio Ayuntamiento puede solicitar que las alertas lleguen antes de lo habitual, en la capital, de hecho, Sevilla pide avisos cuando haya previsión de 60 km/h, en vez de los habituales 70 km/h.

Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía Fundamentales son los avisos que envía la Aemet. Su delegado en Andalucía es Juan de Dios del Pino, un físico con más de tres décadas de experiencia en la agencia meteorológicas. Especialista en datos y en la previsión de la evolución del clima de cara al futuro, es él quien tiene la responsabilidad última en el envío de los avisos a las administración autonómica y local.

El Ayuntamiento

Sevilla tiene tablas en la gestión de emergencias. La ciudad cuenta con un Plan Territorial de Emergencia Local que contempla este tipo de situaciones. La Semana Santa y la Feria dan a la ciudad un bagaje que pocas otras ciudades españolas tienen. De hecho, el Cecop, que depende de la Delegación de Seguridad, nació tras las carreritas de la Madrugá del año 2000. Aunque los servicios de emergencias manejaban parte de la información, no había un mando único que tuviera el control sobre todos los datos.

Los distintos planes de emergencias de seguridad, intervención, sanidad o apoyo logístico tienen representación en el Cecop, donde también está la Junta. El centro de coordinación funciona los 365 días del año y se encarga de gestionar las peticiones que recibe Emergencias 112 Andalucía en la ciudad. Sin embargo, como detalla Pérez, "cuando se activa el plan de emergencias, se centra en esta". El técnico del Ayuntamiento detalla que, gracias al plan, hay "unos procedimientos y unos protocolos que se activan automáticamente".

Ignacio Flores, delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos Aunque es el alcalde, José Luis Sanz, quien tiene la última palabra, el máximo responsable de la seguridad de los ciudadanos es Ignacio Flores, delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos. Licenciado en Derecho, es concejal del Consistorio hispalense desde 1999, y desde entonces ha tratado temas relacionados con la seguridad, tanto en la oposición como en el Gobierno municipal.

Miguel Acuña, coordinador general de Emergencias, Seguridad y Eventos En situaciones de emergencias Flores trabaja mano a mano con Miguel Acuña Neches, coordinador general de Emergencias, Seguridad y Eventos. Miembro de la Policía Local con amplia experiencia, su labor es fundamental para que el plan de emergencias funcione. Acuña se dedica a trabajo administrativo, logística u organización de simulacros. Principalmente desarrolla tareas para que el Cecop funcione a largo plazo.

Antonio Paredes, director general de seguridad Bajo el mando de Acuña está Antonio Paredes, el director general de seguridad. Pareces también cuenta con una amplia experiencia en el cuerpo de Policía Local, pero a diferencia de lo que ocurre con su superior, se dedica a actividades a corto plazo. Así, se centra principalmente en las labores de gestión operativa de la seguridad y emergencias de la ciudad.

La Junta de Andalucía

Aunque muchas decisiones dependen del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía también dependen muchas de las responsabilidades. Esto ocurre con el envío del sistema EsAlert, que manda mensajes a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentran en una zona concreta y que ya se utilizó hace una semana en Huelva. Además, del Gobierno autonómico también depende el cierre de los colegios.