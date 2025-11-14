Las obras de la Plaza Nueva limitan el tranvía de Sevilla y acabará en Archivo de Indias hasta 2026

La parada del tranvía de Sevilla de la Plaza Nueva queda suprimida provisionalmente mientras se efectúan los trabajos en esa zona de la plaza, que comenzaron en octubre. Además, en los próximos meses se ejecutarán trabajos de montaje de las luces de Navidad, y a inicios del próximo año la transformación de la Plaza Nueva se solapará con la Semana Santa. Según informó Tussam, el Metrocentro queda limitado hasta la parada de Archivo de Indias desde este jueves 13 de noviembre, aunque no se ha anunciado cuándo se recuperará la normalidad.

Según informaron fuentes municipales a Europa Press, las primeras obras con la maquinaria y la instalación del cajón de obra obligan a suspender temporalmente el funcionamiento de la parada junto al apeadero por motivos de seguridad. La medida se ha coordinado además con el montaje de la iluminación navideña en la zona para "minimizar las molestias" a los usuarios.

Las obras durarán 18 meses -año y medio- de obras en los que se ejecutarán cuatro fases que supondrán ampliar el área peatonal, la plantación de más arbolado, la instalación de fuentes de agua potable, bancos y pérgolas o la redistribución de las zonas de carga y descarga, el aparcamiento de bicicletas o el tranvía. La constructora sevillana Martín Casillas se está encargando de afrontar estos trabajos, para los cuales se invertirán más de 4,5 millones de euros. Si no hay imprevistos ni retrasos, esta reforma finalizará en torno a abril-mayo de 2027, por lo que coincidirá con la próxima Semana Santa de 2026 y podría hacerlo también con la siguiente.

El alcalde, José Luis Sanz, ya advirtió a finales de septiembre durante la presentación de esta intervención que habrá molestias para viandantes y tráfico pero se intentará que molesten "lo menos posible". Y en cuanto a la Semana Santa, que sea en una fase de obra que dificulte lo menos posible esa convivencia.

Las obras en la Plaza Nueva ya están en marcha y acabarán en 2027 / El Correo

¿En qué consistirán las obras?

Entre las principales actuaciones, se pretende recuperar el espacio central. Se ampliará el área peatonal para recuperar su dimensión original perdida tras las obras del tranvía: de 88 x 48 metros a 105 x 59 metros, de tal manera que se amplían los frentes este y oeste en aproximadamente unos 7 y 10 metros respectivamente, y los laterales norte y sur aproximadamente unos 6 metros. Con respecto a los pavimentos, hubo ya una fase previa de recuperación del pavimento principal de la Plaza Nueva, en el mosaico de chinos que enmarca el monumento central de San Fernando. Y ahora se corregirá el nivel del suelo y se ampliará la pavimentación de la superficie central con mármol blanco de Macael. Se aplicará un tratamiento específico en la superficie para facilitar la limpieza, con un protector antimanchas.

Proyecto de reforma de la Plaza Nueva de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

También se actuará en la zona periférica con losas de gran formato, de granito, igual que en la calzada entre las calles Zaragoza y Méndez Núñez, que será de adoquín y bordillo de granito, sin asfalto. El arbolado cambiará tras su saneamiento, trasplantando cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición y completar las líneas de plátanos y de naranjos, plantando 11 nuevos plátanos y 4 nuevos naranjos en total. En cuanto a los parterres de los frentes norte, sur y oeste, se va a definir su composición interior y eliminar los setos de mirto que están incompletos.

Para el mobiliario urbano se pretende que tenga la misma unidad de estilo para tener una misma imagen. Se instalarán dos fuentes de agua potable en los extremos de la plaza; bancos de fundición en gris forja para el interior de la plaza; bancos dobles, robustos y con un diseño que se integre en el entorno para la zona ampliada del espacio central, sustituyendo a los actuales existentes de base de granito gris y asiento y respaldo de madera; o dos pérgolas en los extremos norte y este de la plaza, que funcionarían como lugar de estancia y que recordarían en su diseño a los quioscos de música que antaño tuvo la plaza.

Las infraestructuras de la Plaza Nueva también se verán afectadas por la obra. Se intervendrá en las instalaciones eléctricas y se revisará el alumbrado monumental, tanto de la estatua de rey santo Fernando III de Castilla como de la fachada del Ayuntamiento.

Reordenación de las bicicletas y el tranvía

Se desplazará la zona de carga y descarga hacia la calle Madrid tras el Hotel Inglaterra, que requiere la ordenación de alineaciones, proponiendo una plataforma única en todo el ámbito que permita incorporar una zona de aparcamiento para carga y descarga en cordón. El espacio actual frente al Hotel Inglaterra se destinará a estacionamiento de motos, liberando visualmente esta zona, de manera que los taxis seguirán ocupando el mismo espacio de hoy día, con parada en batería.

Los elementos vinculados a la movilidad sostenible como estacionamiento de Sevici, patinetes eléctricos y bicis eléctricas se dispondrán en línea frente a los números 3, 4 y 5 en el borde sur de la Plaza. Respecto a los dos apeaderos del Metro-centro, se eliminará el más cercano a la plaza, prácticamente sin uso, pero se mantendrá el desdoblamiento de las dos líneas del tranvía, permitiendo siempre su uso.