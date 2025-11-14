Las obras de Pagés del Corro tensan a vecinos y comercios de Triana: "Cortar dos tramos a la vez es una barbaridad"

La obra de reurbanización de la calle Pagés del Corro en Triana sigue en marcha. Desde el 3 de noviembre, los trabajos se han extendido al tramo comprendido entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria, donde se ubican colegios, bares y comercios. Estas obras se están ejecutando de forma simultánea con la primera fase, que aún no ha terminado, por lo que se ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los vecinos y comerciantes que denuncian "cortes imprevistos, falta de información" y un impacto directo en sus negocios.

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido solapar las dos primeras fases de la obra, una decisión que no estaba prevista, y que se ha adoptado con el objetivo de reducir los plazos de los trabajos y, por tanto, las molestias a los comercios y vecinos. Sin embargo, esta coincidencia está incrementando las dificultades de movilidad y los accesos a una de las vías más concurridas de Triana.

Durante una reunión con más de 200 vecinos y comerciantes, el delegado del distrito Triana, Manuel Alés, y técnicos de Emasesa y la Gerencia de Urbanismo explicaron el avance de las obras, los desvíos de tráfico y los cambios en servicios municipales. Pero, según muchos asistentes, la realidad no coincide con lo prometido: "Los únicos que nos informaron fueron la Asociación de Comerciantes un poco, luego Emasesa hizo una reunión cuando ya tenían cortados los dos tramos para informarnos brevemente cómo iba a ir. Y bueno, le preguntamos, y nada: se remiten a lo que ellos tienen proyectado, pero no es lo que nos dijeron a nosotros. Hay una controversia en la obra y a nosotros nadie nos dice nada claro", lamenta una comerciante del tramo afectado.

"Llevar a mis hijos a la guardería es cada vez más complicado"

"La mayoría de comerciantes estamos muy disgustados porque en principio se dijo que la obra se haría en tres fases, para poder ir gestionando el tráfico. Pero una vez que empezaron nos dijeron que no iban a cortar los dos tramos, y esto no ha sido así. Ahora con la obra en todo su esplendor tenemos los dos tramos cortados, la calle Farmacéutico Murillo está cerrada, no tenemos cargas y descargas. Esto no es lo que nos vendieron", denuncia la propietaria de una tienda del barrio.

"Por muy rápido que vayan, cortar los dos tramos en una calle de 600 metros aproximadamente es una barbaridad para una calle tan comercial como esta", añade otro comerciante.

Pese al malestar, muchos negocios trianeros intentan mantener la actividad con normalidad, aunque reconocen pérdidas y complicaciones logísticas: "Lo estamos llevando de la mejor manera posible, pero el cliente de paso se ha perdido; era un 30% de nuestra facturación actualmente". "Esto es difícil para todo el mundo, y en esta calle hay diferentes tipos de negocios como bares, estancos, talleres, pequeños comercios. Pero siendo razonable, es una obra necesaria que hay que hacer, y es muy complicado hacer esto sin que afecte a nadie", comenta el responsable de un taller de reparación de coches.

Las molestias no sólo se limitan a los comercios. Las familias que acuden diariamente a los colegios del entorno también sufren las consecuencias del caos circulatorio y los cambios de acceso: "Llevar a mis hijos a la guardería es cada vez más complicado. Hay cambios diarios, como diferentes accesos, cortes en calles, sitios de estacionamiento… todos los días pienso: ¿qué tocará hoy?", cuenta una madre afectada.

Los residentes coinciden en la misma denuncia cambios constantes en el tráfico, lo que impide planificar rutas y genera una sensación de improvisación permanente, previamente se habia prometido una reorganización de los servicios municipales de transporte y recogida de residuos.

Menos tiempo y más mejoras

Desde el Ayuntamiento de Sevilla inciden en que las obras son una intervención necesaria para mejorar los servicios básicos de Triana: aumento de la presión y caudal del agua, reducción de fugas, captación de aguas pluviales y red de baldeo. También se espera que, una vez concluido el proyecto, Pagés del Corro gane en accesibilidad, arbolado y estética urbana, con un entorno más amable tanto para peatones como para el comercio de barrio.

Además, fuentes municipales han explicado a este periódico las causas de la coincidencia de las dos primeras fases de las obras: "Que se solapen es para no alargar la duración de las obras en el tiempo y así minimizar las molestias" señalan desde el Ayuntamiento. En cuanto a la recogida de residuos, comentan que las características de las calles de la zona dificultan el acceso de los vehículos de Lipasam, aunque se han reubicado contenedores en puntos cercanos como Rodrigo de Triana y la plaza Hugo Galera.

Respecto a los comercios, desde el Ayuntamiento aseguran mantener un contacto constante con los afectados para dar respuesta a las incidencias derivadas de la obra. Por ejemplo destacan la habilitación de accesos a negocios específicos dónde tienen necesidades distintas con sus clientes.