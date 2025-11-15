Anuncian nuevos reasfaltados en Sevilla Este y Nervión: estas son las calles y los días

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, va a llevar a cabo la próxima semana nuevos trabajos de reasfaltado en las calles Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro y Alcuza, del distrito Nervión; y la calle Ulises, del Este. Estos trabajos, que cuentan con una inversión que roza los 185.000 euros, se acometerán entre el próximo lunes 17 y el viernes 21 de noviembre y, como viene haciendo el ayuntamiento en la mayoría de obras de reasfaltado, se harán en horario nocturno para minimizar las molestias a vecinos y comerciantes.

Calle Ulises en Sevilla Este

Con una inversión de 90.000 euros, la calle Ulises, ubicada en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca-, verá renovado al completo su pavimento gracias a los trabajos que se llevarán a cabo desde el 17 y hasta el 20 de noviembre, en horario, de 20:00 a 06:00 horas. Durante estos días el plan de tráfico propuesto establece las medidas siguientes:

La intersección con calles Horizontes y Telémaco no se cortará quedando habilitada al tráfico, mientras que las calles Argos (desde la calle Laertes) y Viajeros (desde la calle Proverbios) quedarán en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes. Por ello se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

Viajeros - Proverbios - Horizontes - Telémaco

Argos - Laertes - Telémaco

Doctor Miguel Ríos Sarmiento - Demófilo - Avda. de las Ciencias

Calles Alcuza y Céfiro en Nervión

Desde el próximo lunes 17 de noviembre y hasta el día 21, se realizarán los trabajos en las calles Alcuza y Céfiro que cuentan con una inversión de 52.744 euros. Con motivo de estas obras, se cortarán ambas calles al tráfico entre las 20:00 y las 06:00 horas. Durante estos días, la calle Mallén queda en "fondo de saco" desde la calle Sacrificio hasta la calle Céfiro, con acceso únicamente a residentes; y los itinerarios alternativos desde calle Pablo Picasso hacia Luis Montoto se plantea por las calles:

Concejal Francisco Ballesteros - Sacrificio - Pilar

Pascual González - Sacrificio - Pilar

Sacrificio - Pilar

Doctor Felipe Martínez en Nervión

La actuación de mejora del viario en las calle Dr. Felipe Martínez, en Nervión, será desde el 18 al 21 de noviembre. De 20:00 a 06:00 horas esta calle estará totalmente cortada al tráfico para la ejecución de los trabajos para los que se han invertido 20.237 euros.

Por ello, durante estos días, las calles San Ignacio (desde la calle Fernando Tirado hasta la calle Doctor Felipe Martínez) y Juan de Zoyas (desde la calle Maese Farfán hasta la calle Doctor Felipe Martínez) quedan en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes; y se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

Fernando Tirado - Luis Montoto

Santo Domingo de la Calzada - Juan de Zoyas - Maese Farfán

Calle Pilar en Nervión

El reasfaltado en la calle Pilar, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y concejal Francisco Ballesteros, cuenta con una inversión de 21.357 euros y se realizará entre el 18 y 21 de noviembre, donde está previsto el corte total de la vía en horario nocturno de 20:00 a 06:00 horas.

La intersección con calles Sacrificio y Mallén no se cortará quedando habilitada al tráfico. La calle Concejal Francisco Ballesteros queda en "fondo de saco" desde la calle Alcuza con acceso únicamente a residentes y, como itinerarios alternativos se establecen los siguientes: Mallén-Céfiro-Kansas City y Alcuza-Céfiro-Kansas City.