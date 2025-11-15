Anuncian nuevos reasfaltados en Sevilla Este y Nervión: estas son las calles y los días
La mayoría de estas obras de renovación de pavimento se harán en horario nocturno
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, va a llevar a cabo la próxima semana nuevos trabajos de reasfaltado en las calles Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro y Alcuza, del distrito Nervión; y la calle Ulises, del Este. Estos trabajos, que cuentan con una inversión que roza los 185.000 euros, se acometerán entre el próximo lunes 17 y el viernes 21 de noviembre y, como viene haciendo el ayuntamiento en la mayoría de obras de reasfaltado, se harán en horario nocturno para minimizar las molestias a vecinos y comerciantes.
Calle Ulises en Sevilla Este
Con una inversión de 90.000 euros, la calle Ulises, ubicada en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca-, verá renovado al completo su pavimento gracias a los trabajos que se llevarán a cabo desde el 17 y hasta el 20 de noviembre, en horario, de 20:00 a 06:00 horas. Durante estos días el plan de tráfico propuesto establece las medidas siguientes:
La intersección con calles Horizontes y Telémaco no se cortará quedando habilitada al tráfico, mientras que las calles Argos (desde la calle Laertes) y Viajeros (desde la calle Proverbios) quedarán en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes. Por ello se establecen los siguientes itinerarios alternativos:
- Viajeros - Proverbios - Horizontes - Telémaco
- Argos - Laertes - Telémaco
- Doctor Miguel Ríos Sarmiento - Demófilo - Avda. de las Ciencias
Calles Alcuza y Céfiro en Nervión
Desde el próximo lunes 17 de noviembre y hasta el día 21, se realizarán los trabajos en las calles Alcuza y Céfiro que cuentan con una inversión de 52.744 euros. Con motivo de estas obras, se cortarán ambas calles al tráfico entre las 20:00 y las 06:00 horas. Durante estos días, la calle Mallén queda en "fondo de saco" desde la calle Sacrificio hasta la calle Céfiro, con acceso únicamente a residentes; y los itinerarios alternativos desde calle Pablo Picasso hacia Luis Montoto se plantea por las calles:
- Concejal Francisco Ballesteros - Sacrificio - Pilar
- Pascual González - Sacrificio - Pilar
- Sacrificio - Pilar
Doctor Felipe Martínez en Nervión
La actuación de mejora del viario en las calle Dr. Felipe Martínez, en Nervión, será desde el 18 al 21 de noviembre. De 20:00 a 06:00 horas esta calle estará totalmente cortada al tráfico para la ejecución de los trabajos para los que se han invertido 20.237 euros.
Por ello, durante estos días, las calles San Ignacio (desde la calle Fernando Tirado hasta la calle Doctor Felipe Martínez) y Juan de Zoyas (desde la calle Maese Farfán hasta la calle Doctor Felipe Martínez) quedan en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes; y se establecen los siguientes itinerarios alternativos:
- Fernando Tirado - Luis Montoto
- Santo Domingo de la Calzada - Juan de Zoyas - Maese Farfán
Calle Pilar en Nervión
El reasfaltado en la calle Pilar, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y concejal Francisco Ballesteros, cuenta con una inversión de 21.357 euros y se realizará entre el 18 y 21 de noviembre, donde está previsto el corte total de la vía en horario nocturno de 20:00 a 06:00 horas.
La intersección con calles Sacrificio y Mallén no se cortará quedando habilitada al tráfico. La calle Concejal Francisco Ballesteros queda en "fondo de saco" desde la calle Alcuza con acceso únicamente a residentes y, como itinerarios alternativos se establecen los siguientes: Mallén-Céfiro-Kansas City y Alcuza-Céfiro-Kansas City.
- Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers
- Este es el nuevo hotel que abrirá sus puertas en pleno centro de Sevilla para la Semana Santa de 2027
- El bar de Sevilla con la tostada 'más grande' de la provincia: de 35 centímetros y con manteca casera
- Las telas del Cuarto del Almirante del Alcázar de Sevilla, desgarradas a la espera de una restauración
- Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla
- Los plazos de la SE-35 se alargan hasta 2028 y condicionan las 24.000 viviendas del Distrito Aeroespacial