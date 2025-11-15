Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplazado el mercadillo navideño y solidario más grande de Sevilla: estas son las nuevas fechas

La Asociación sin ánimo de lucro Nuevo Futuro ha decidido posponer el evento debido a las previsiones meteorológicas

Dos señoras miran un expositor en el Mercado de Navidad de la asociación Nuevo Futuro.

Dos señoras miran un expositor en el Mercado de Navidad de la asociación Nuevo Futuro. / Nuevo Futuro

R.S

Las lluvias y la previsión meteorológica de este fin de semana en Sevilla capital han obligado a posponer el famoso mercadillo navideño de Nuevo Futuro, un clásico en la ciudad desde hace 10 años.

Esta asociación sin ánimo de lucro, que se dedica durante todo el año a "atender, educar y acompañar" a niños y adolescentes que viven en centros y hogares de acogida, organiza desde hace una década el Mercado de Navidad. Se trata de un evento solidario que reúne a algunas de las marcas más conocidas de la ciudad de sectores como la moda, la joyería, la decoración, la artesanía, las antigüedades o la gastronomía. Por su éxito, el evento ya se ha convertido en una cita indispensable para miles de sevillanos a la hora de hacer sus compras navideñas.

Este año, siguiendo los pasos de ediciones anteriores, el mercadillo tendrá lugar en la sede de la Fundación Valentín Madariaga, en la Avenida del Parque de María Luisa, a escasos metros del Costurero de la Reina.

Aunque estaba previsto que se celebrara este 14, 15 y 16 de noviembre finalmente, desde la asociación, se ha tomado la decisión de aplazarlo debido al aviso de alerta naranja para la tarde de este sábado.

Por lo tanto, desde Nuevo Futuro ya han anunciado que se celebrará el próximo fin de semana del 28, 29 y 30 de noviembre en la misma ubicación.

Marcas sevillanas y españolas

El Mercado de Navidad es un evento solidario que, con la recaudación de la venta de entrada, destina todos los fondos a para cubrir las necesidades de aquellos niños que forman parte del programa de Nuevo Futuro.

Al otro lado de las puertas de la Fundación Valentín Madariaga habrá marcas como la artista Reyes Ortega y sus diseños en marfil, hueso y coral además de un sinfín de antigüedades. También estará la tienda de antigüedades de la calle Jesús del Gran Poder, Buhoneras, y la marca barcelonesa de telas antiguas y vestidos de novia Larca Barcelona.

Además, también se podrá descubrir la ropa de Lourdes Mauri, las corbatas de Westie Corbatas, los complementos de Casilda Medina o los sombreros artesanales de Cinngara. Junto a estas marcas estarán los bolsos y carteras hechas a mano de Günaydin&Co o los collares antiguos de hueso o marfil de Vainica Córdoba.

Talleres durante el mercadillo

Además de pasear y disfrutar de las compras navideñas, Nuevo Futuro también propone un variado programa de talleres artesanales para adultos y niños para fomentar la participación de quienes se acerquen hasta el mercadillo. Entre ellos destaca el taller de aperitivos navideños, el de pavo trufado, el de cocina para niños o el de decoración infantil.

Para este año, está previsto uno junto a Maricé Cooking Moments bajo el título de Los mejores aperitivos de una década y el de Cena de Navidad junto a Nicavai. También se impartirá una clase junto a la artista Carmen Carvajal para aprender a pintar el misterio del pesebre y otro para hacer una corona navideña junto a Cártamo Flores.

Comer en La Carpa

La gastronomía también es un componente importante en el X Mercado de Navidad de Nuevo Futuro. Cada año, uno de los rincones más frecuentados por los visitantes es La Carpa, una zona de restauración gourmet donde se pueden degustar tapas sevillanas, platos y guisos caseros además de un ambiente navideño y festivo.

TEMAS

TEMAS
