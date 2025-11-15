Corte total de la SE-20 por las lluvias: la Policía Local activa desvíos en varios tramos

La Policía Local de Sevilla ha activado desvíos en varios tramos de la SE-020 debido a desperfectos en la calzada ocasionados por las lluvias registradas en los últimos días.

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible. Asimismo, la Policía Local recomienda a los conductores seguir las indicaciones de los agentes durante el tiempo que duren las actuaciones.

Sevilla, en alerta naranja por lluvias

La Campiña sevillana se encuentra en alerta naranja por lluvias, además de avisos amarillos por vientos y tormentas este sábado hasta las 22.00 horas, según informa Aemet.

Se esperan hasta 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora, vientos de hasta 70 km/h y tormentas, sin descartar algún tornado aislado.