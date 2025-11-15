SEVILLA
Desvelan el motivo de las baldosas de color de la Alameda de Hércules de Sevilla: esconden un mensaje secreto
Se trata de uno de los jardines públicos más antiguos de toda Europa, construido en el siglo XVI
La Alameda de Hércules se ha convertido en uno de los entornos más visitados y recorridos de toda la capital hispalense para disfrutar de sus jardines, fuentes y bares mediante un agradable paseo sobre sus losetas amarillas. Durante este trayecto, son muchos los que se preguntan la causa que hace que en distintos puntos haya baldosas de colores azulados y blancos sin un aparente diseño. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en realidad guardan un mensaje oculto solo visto desde el cielo.
La historia de la Alameda de Hércules nació en el 1574, cuando se construyó este entorno que se convirtió en uno de los jardines públicos más antiguos no solo de España sino de Europa.
Además, era uno de los pocos construidos dentro de los muros de la ciudad, ya que durante la época, la mayoría se instalaban en las periferias urbanas y con diseños más simples que el sevillano, lo que hizo que se convirtiera en todo un referente en el mundo.
Baldosas blancas y azules en la Alameda de Hércules de Sevilla
En ese momento, el suelo era de albero, algo que cambió con la gran obra que estaba previsto que finalizara en 2007, pero que finalmente se atrasó hasta el año siguiente. Durante las actuaciones, se instalaron losetas de color albero para sustituir al suelo anterior, así como fuentes y nuevos espacios hasta alcanzar la imagen que el parque brinda a sus visitantes en la actualidad.
Y como guiño a la historia de la Alameda de Hércules, se decidió instalar en el entorno baldosas de color blanco y azul que, a simple vista, no parecen tener un significado más allá de un fin estético pero que, si se observa desde el cielo o un edificio alto, esconde un mensaje oculto.
Las fechas ocultas en la Alameda de Hércules de Sevilla
Así se puede ver incluso en aplicaciones como Google Maps, que permite observar el parque desde las alturas y descubrir dos fechas formadas por estas baldosas. Por un lado, se puede leer 1574 en color azul como señal del año en el que construyó por primera vez la Alameda de Hércules.
A continuación, se encuentra una segunda fecha, esta vez de color blanco, 2007, el año en el que estaba previsto que se reinaugurara tras las obras, pero que finalmente tuvo que atrasarse un año más. Así, este amplio paseo peatonal no solo esconde belleza, naturaleza y ocio, sino un guiño a su historia oculta a simple vista.
- Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers
- Este es el nuevo hotel que abrirá sus puertas en pleno centro de Sevilla para la Semana Santa de 2027
- El bar de Sevilla con la tostada 'más grande' de la provincia: de 35 centímetros y con manteca casera
- Las telas del Cuarto del Almirante del Alcázar de Sevilla, desgarradas a la espera de una restauración
- Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla
- Los plazos de la SE-35 se alargan hasta 2028 y condicionan las 24.000 viviendas del Distrito Aeroespacial