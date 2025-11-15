Desvelan el motivo de las baldosas de color de la Alameda de Hércules de Sevilla: esconden un mensaje secreto

La Alameda de Hércules se ha convertido en uno de los entornos más visitados y recorridos de toda la capital hispalense para disfrutar de sus jardines, fuentes y bares mediante un agradable paseo sobre sus losetas amarillas. Durante este trayecto, son muchos los que se preguntan la causa que hace que en distintos puntos haya baldosas de colores azulados y blancos sin un aparente diseño. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en realidad guardan un mensaje oculto solo visto desde el cielo.

La historia de la Alameda de Hércules nació en el 1574, cuando se construyó este entorno que se convirtió en uno de los jardines públicos más antiguos no solo de España sino de Europa.

Además, era uno de los pocos construidos dentro de los muros de la ciudad, ya que durante la época, la mayoría se instalaban en las periferias urbanas y con diseños más simples que el sevillano, lo que hizo que se convirtiera en todo un referente en el mundo.

Baldosas blancas y azules en la Alameda de Hércules de Sevilla

En ese momento, el suelo era de albero, algo que cambió con la gran obra que estaba previsto que finalizara en 2007, pero que finalmente se atrasó hasta el año siguiente. Durante las actuaciones, se instalaron losetas de color albero para sustituir al suelo anterior, así como fuentes y nuevos espacios hasta alcanzar la imagen que el parque brinda a sus visitantes en la actualidad.

Desvelan el motivo de las baldosas de color de la Alameda de Hércules de Sevilla / Visita Sevila

Y como guiño a la historia de la Alameda de Hércules, se decidió instalar en el entorno baldosas de color blanco y azul que, a simple vista, no parecen tener un significado más allá de un fin estético pero que, si se observa desde el cielo o un edificio alto, esconde un mensaje oculto.

Las fechas ocultas en la Alameda de Hércules de Sevilla

Así se puede ver incluso en aplicaciones como Google Maps, que permite observar el parque desde las alturas y descubrir dos fechas formadas por estas baldosas. Por un lado, se puede leer 1574 en color azul como señal del año en el que construyó por primera vez la Alameda de Hércules.

A continuación, se encuentra una segunda fecha, esta vez de color blanco, 2007, el año en el que estaba previsto que se reinaugurara tras las obras, pero que finalmente tuvo que atrasarse un año más. Así, este amplio paseo peatonal no solo esconde belleza, naturaleza y ocio, sino un guiño a su historia oculta a simple vista.