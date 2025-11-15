DIRECTO | Minuto a minuto de la alerta en Sevilla y Andalucía por la borrasca Claudia

Dos señoras miran un expositor en el Mercado de Navidad de la asociación Nuevo Futuro. / Nuevo Futuro

Aplazado el mercadillo navideño y solidario más grande de Sevilla: estas son las nuevas fechas

La Asociación sin ánimo de lucro Nuevo Futuro ha decidido posponer el evento debido a las previsiones meteorológicas

