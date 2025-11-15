En Directo
DIRECTO | Minuto a minuto de la alerta en Sevilla y Andalucía por la borrasca Claudia
Todas las provincias andaluzas se encuentran en alerta excepto Almería
Siete provincias de Andalucía se encuentran este sábado en alerta por lluvias, viento, tormentas y oleaje por los efectos de la borrasca Claudia, que está azotando estos días la comunidad y la península. Sevilla está en alerta naranja hasta las 22.00 horas. Almería es la única provincia que se libra de los avisos de Aemet.
Aplazado el mercadillo navideño y solidario más grande de Sevilla: estas son las nuevas fechas
La Asociación sin ánimo de lucro Nuevo Futuro ha decidido posponer el evento debido a las previsiones meteorológicas
Lea la información en este enlace.
Rocío Soler Coll
Andalucía registra más de 600 incidencias por el temporal y advierte inundaciones en Sevilla, Cádiz y Huelva
El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que esta madrugada se han producido alrededor de un centenar de incidencias, aunque ninguna destacada, y alude a la máxima precaución en las próximas horas por la presencia de la borrasca Claudia.
Lea la información en este enlace.
Corte total de la SE-20 por las lluvias: la Policía Local activa desvíos en varios tramos
Los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible.
Más información en este enlace.
Ramón Morales
Sevilla se enfrenta hoy sábado a 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora, tormentas y vientos de 70km/h
Informamos de las horas de máximas precipitaciones en la provincia, en alerta en su totalidad este sábado.
Más información en este enlace.
