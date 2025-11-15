Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el gran pulmón verde de Sevilla: un parque de 7 hectáreas con atracciones para todas las edades

Este enclave de la capital hispalense tiene un área infantil de 5.000 metros cuadrados, zona de pícnic y casi un millar de árboles para dar sombra

Sarai Bausán García

Sevilla cuenta con un nuevo pulmón verde en su capital con siete hectáreas repletas de árboles, juegos para todas las edades, pistas deportivas y zonas de pícnic perfectas para disfrutar de un día de ocio, diversión y descanso en familia.

Se trata del Parque Cruz del Campo, situado entre los barrios de Nervión y San Pablo, que abrió sus puertas por primera vez este pasado mes de octubre y que ofrece a los vecinos de la zona un espacio de 950 árboles para disfrutar de la naturaleza y el sombraje.

Un parque en Sevilla con 5.000 metros de juegos infantiles

Para los amantes del deporte al aire libre, este parque cuenta con distintas instalaciones para este fin, como dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro de longitud para quienes practiquen 'running'.

Y para los más pequeños, el Parque Cruz del Campo cuenta con un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados con toboganes, balancines, una pirámide trepadora y una tirolina, así como toda clase de atracciones y actividades para niños de todas las edades.

Un millar de árboles en el nuevo pulmón verde de Sevilla

Además, este pulmón verde compuesto por casi un millar de árboles en su pradera supone más zonas de sombraje, mejor calidad de aire y un mayor disfrute de las familias en el lugar.

Y para poder pasar un completo día en familia, el entorno también cuenta con mesas de pícnic y bancos, así como pérgolas para poder tomar un almuerzo mientras los más pequeños juegan en sus instalaciones.

