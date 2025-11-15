La huella de Sevilla llega a Australia: tiene su propia calle en la pequeña ciudad australiana de 'Cervantes'

Sevilla tiene su propia calle en Australia. Puede parecer una invención, pero se trata de un hecho real que hace que los habitantes del pueblo pesquero australiano de Cervantes paseen cada día por calles con nombres como Sevilla, Málaga, Huelva, Granada, Almería o Córdoba, entre otros tantos de toda la geografía nacional.

Esta curiosa estampa se produce en Cervantes, un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes situado en la costa occidental australiana, a unos 200 kilómetros de la ciudad más aislada del mundo, Perth, capital de Australia Occidental.

A pesar de lo que pueda parecer, este municipio no recibió su nombre por el escritor de 'Don Quijote de la Mancha', sino por un barco ballenero que sí se llamaba así por el autor y que encalló en una hilera de tres islas de Australia Occidental del que no pudo salir por un golpe de viento, por lo que acabó siendo vendido por piezas.

La calle Sevilla en este pueblo pesquero de Australia

Sin embargo, con el paso de los años, se olvidó para muchos este origen y se pensó que se debía al escritor, lo que impulsó que la ciudad cambiara su callejero y se llenara de referencias a España y cada uno de sus territorios y emblemas.

Así, sus habitantes y visitantes pasean diariamente por enclaves como Seville Street que, además, es una de las arterias principales de la localidad, así como por entornos como Andalusia Street, Malaga Court, Cordoba Way, Huelva Place, Granada Glade o Almeria Street.

Pero no solo de Andalucía se nutre este territorio australiano, sino que cuenta con toda clase de nombres de todo el país, como Madrid Street, Aragon Street, Majorca Street e, incluso Picasso Place.

Así es Cervantes, el pueblo pesquero de Australia con su propia calle Sevilla / Maps

"No sé si los españoles saben esto de Australia, pero yo soy australiano y no lo sabía", ha señalado Corey, un joven australiano afincado en España que ha mostrado a sus miles de seguidores este pueblo pesquero y los llamativos nombres que componen sus calles.

Además, ha asegurado: "Lo curioso de este lugar es que casi todas las calles llevan el nombre de algún lugar de España. Malaga Cort, Tarragona Loop, Almeria Street, Andalucía Street...". De igual modo, ha recalcado la sorpresa que le ha despertado encontrar un "enclave español" situado tan alejado del país.

Sevilla y una "mini España" en Australia

Una situación que no ha dejado indiferente a sus seguidores, que han señalado sorprendidos: "Estoy flipando. Tenemos una mini Españita en Australia". "Podemos decir que Madrid tiene playa", asegura otro usuario. A lo que añade otra: "Quiero ir allí ahora".

"Don Quijote tendrá que ser lectura obligatoria en las guarderías de Cervantes", ha bromeado Corey en sus redes sociales sobre este rincón de Australia que lleva a Sevilla, Andalucía y el resto del país por toda la geografía internacional hasta llegar incluso al lugar más remoto del planeta.