La nueva Preferencia será "la columna vertebral del Villamarín": oficinas, bares, la zona VIP o una terraza con vistas

La mayor parte de la actividad del nuevo estadio Benito Villamarín se concentrará en la nueva grada de Preferencia, la única que se levantará desde cero. El diseño del estudio de arquitectura de Rafael de La-Hoz plantea que sea "la columna vertebral del estadio". "En esta nueva grada se localizan todas las áreas de competición, las zonas de prensa, las oficinas del club, la tienda, las zonas de restauración, parte del recorrido del tour del estadio y prácticamente toda la oferta premium", describe a El Correo de Andalucía su CEO, Hugo Berenguer. "Se concentrarán los nuevos usos necesarios para un estadio de última generación, que es el objetivo del Real Betis con este proyecto", añade.

A la hora de plantear cómo debía ser el nuevo Villamarín, estos arquitectos entendieron que no había que tocar en exceso lo que ya funcionaba, de manera que, aunque habrá actuaciones en Fondo y los dos Goles, la mayor parte de la transformación se concentrará en la Preferencia. "No tenemos el encargo de diseñar un estadio nuevo; tenemos el encargo de diseñar una grada nueva dentro de un estadio existente, cubrir el conjunto con una nueva cubierta que ofrezca sombra y confort a los aficionados, y crear una fachada que aporte identidad", recuerda Berenguer.

En esa grada de Preferencia, además de los numerosos usos mencionados, se introducirá como novedad (algo que ya se hace en otros estadios de España y Europa), que la parte VIP incluya un espacio en la parte más baja del estadio "que permite ver a los jugadores en el túnel mientras esperan para salir al campo". Y una terraza superior en la parte más alta que en los días de partido funcionará como zona de restauración.

Recreación del interior del futuro estadio Benito Villamarín, del Real Betis / Estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz

Una terraza con vistas al campo y al barrio

El CEO de Rafael de La-Hoz explica a este periódico que se quedaron enamorados de las vistas desde la parte alta de la antigua grada de Preferencia. "Cuando hicimos la primera visita al estadio nos sorprendieron y nos encantaron", recuerda. "En ese momento era un espacio que no estaba utilizado, y no se aprovechaba todo su potencial. Y, sin embargo, era un lugar único: hacia un lado tenías una vista privilegiada del campo, con todo el impacto visual del verde del terreno de juego; y hacia el oeste, las vistas hacia el Puente del Centenario y el atardecer de Sevilla sobre el barrio de Heliópolis. Una situación espectacular, una terraza con vistas 360 grados", describe.

Para Berenguer, ya que estaba intentando dar al estadio un toque más residencial, tuvieron en cuenta que "hoy en día en prácticamente todas las grandes ciudades están proliferando terrazas en las azoteas de los edificios. Es algo muy interesante porque permite reutilizar espacios que antes tenían muy poco uso -o ninguno-, convirtiéndolos en restaurantes o cafeterías que, gracias a su altura, ofrecen vistas espectaculares. Y disfrutar de las vistas desde lo alto es algo muy humano: subir y contemplar el paisaje".

"Vimos claro que había que aprovechar ese lugar", continúa Berenguer, porque "no costaba nada recuperar ese espacio privilegiado y darle sentido y uso". "Hemos intervenido muy poco. Simplemente hemos identificado el potencial que ya existía y lo hemos puesto en valor, trayendo al estadio la inspiración de esas terrazas de azoteas que ya funcionan en otros edificios, aunque no sean estadios", explica este arquitecto. Considera que será "un servicio adicional para la comunidad".

Recreación del exterior del futuro estadio Benito Villamarín, del Real Betis, desde la ciudad deportiva / Estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz

Una fachada que recreará las 13 barras

Otros dos elementos nuevos del Benito Villamarín serán la fachada y la cubierta. La fachada se fragmentará en niveles horizontales, como con el edificio anexo, repitiendo la idea de parecerse más a un edificio residencial. "Eso nos permitió vincularla con una metáfora que nos pareció muy potente: la de las 13 barras del escudo", cuenta Berenguer.

En concreto, serán 13 bandas que envolverán todo el estadio, coincidiendo con las 13 barras del escudo: "Nos pareció una idea bonita porque acerca el diseño a los aficionados, al símbolo del club y a sus valores. En un edificio como un estadio, esta conexión entre fachada, escudo y sentimiento nos resultó especialmente significativa".

Hugo Berenguer, CEO del estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz, que se ha encargado del diseño del nuevo Benito Villamarín / Estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz

A la fachada hay que sumar la nueva cubierta, que funcionarán como el cierre del estadio junto a la nueva grada de Preferencia. Este "colchón acústico" tendrá beneficios desde el punto de vista acústico tanto en los partidos como para otro tipo de eventos, una de las mayores preocupaciones vecinales. "Mejorarán claramente el control del sonido respecto al estadio antiguo y permitirán una mayor contención del ruido hacia el exterior, con total seguridad", aseguran desde este estudio de arquitectura.

Mejoras en el Fondo y Goles del Villamarín

Además de la grada de Preferencia, la transformación del estadio del Betis también prevé una actualización completa de los servicios de las gradas de Fondo y Goles. "La estrategia ha sido mantenerlas al máximo posible y dejar toda la parte estructural, que es la más costosa. Las escaleras de acceso ya funcionan muy bien, permiten acceder y evacuar el estadio de manera eficiente", explica Hugo Berenguer en este sentido.

Pero sí se hará una reforma interior "mejorando espacios y servicios, de manera que la experiencia del usuario y el confort aumenten significativamente respecto a lo que ofrecen en el estadio actual". En concreto, en baños, kioscos de venta de comida, señalización para facilitar la orientación y la llegada a las localidades, incluso mejora de acabados y materiales. "De esta manera, la sensación y la experiencia del usuario serán completamente nuevas", prosigue Berenguer.

Así será el corazón del nuevo Benito Villamarín, con la construcción de una nueva grada de Preferencia, una cubierta, una fachada y mejoras en el resto de espacios para que los aficionados béticos puedan disfrutar de un estadio completamente renovado para muchos años.