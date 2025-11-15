Roban ocho pavos reales en el Parque del Tamarguillo: los vecinos piden "un plan de seguridad que frene el vandalismo"

El Parque del Tamarguillo es el gran pulmón del distrito Este-Parque Alcosa-Torreblanca: 97 hectáreas de zonas verdes que brinda infinidad de posibilidades para el deporte, el ocio y el contacto con la naturaleza, una zona de picnic y una laguna artificial donde disfrutar de la fauna, como los patos o los pavos reales. Un oasis dentro de la ciudad que, sin embargo, no pasa por su mejor momento, como denuncian los vecinos. El último capítulo es el robo de ocho ejemplares de pavos reales del parque en la madrugada del jueves, como denuncia Ricardo Molinero, presidente de la Asociación de Fauna del Parque del Tamarguillo.

Esta situación no es la primera vez que ocurre, ya que en 2016 se dio también el robo de seis pavos reales que estaban protegidos por una malla de red para evitar el contacto con otras aves.

En los últimos meses, el estado del parque y de la fauna que allí habita sufre "una dejadez que va a más", con un gran aumento de vandalismo en la zona, cuenta este representante vecinal. Molinero retrata el progresivo "abandono" del parque, la falta de vigilancia, de iluminación y, en general, de seguridad, que también afecta a los hortelanos de este parque. "Están cansados de que les roben las herramientas dos o tres veces al año además de las cosechas", lamenta Molinero.

Los últimos días del mes del pasado agosto se encontraron siete patos muertos en la laguna, sumado a los 73 gansos que también murieron debido a la gripe aviar. Tras eso, la solución que se impuso fue la de la colocación de vallas y carteles para avisar sobre el peligro de tocar a estas aves y por su posible enfermedad. Pero lo ocurrido con la gripe aviar es sólo una muestra más de la degradación del Parque del Tamarguillo.

Tras el robo de todos los pavos reales, Molinero ha hablado, según relata a este periódico, con Evelia Rincón Cardoso, delegada de Limpieza, Parques y Jardines y Protección Animal. Según el representante vecinal, la delegada desconocía la presencia de pavos reales en este parque. Sin embargo, la hemeroteca recoge que fue en 2012 la primera vez que en este parque se soltó una pareja de pavos reales. Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla trasladan que los responsables del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca mantendrán una reunión con los vecinos el próximo 2 de diciembre para "poder conocer la situación, y a partir de ahí poder tomar alguna medida al respecto".

Ya el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Sevilla reforzó la vigilanciaen catorce parques de la ciudad, entre ellos el Parque del Tamarguillo, incorporando en total siete patrullas y 10 vigilantes en horario nocturno. Pero, según denuncia Molinero, en esta zona ese dispositivo de seguridad no sigue en activo. La falta de vigilancia en el parque está detrás del robo de los pavos reales pero también de la continua vandalización en los baños del parque que tienen que ser arreglados "por lo menos tres o cuatro veces al año" y de que haya personas "que hacen barbacoas en el parque y tiren los restos sin precauciones".

La Asociación de Fauna del Parque del Tamarguillo reclama al Ayuntamiento un Plan de Seguridad, con el que se asegure un mejor mantenimiento del parque en general y, además, que se eliminen también las plagas de ratas y conejos. Asimismo, piden el uso de un cortijo que hay próximo al parque para que se pueda abrir una cafetería o un bar y que los pagos de alquiler de este local se usen para el mantenimiento y la vigilancia nocturna necesaria en el parque.