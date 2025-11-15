Revuelo total por la camiseta del Betis en el cartel de los Reyes Magos: "Es una torpeza"

La camiseta del Betis que aparece en el cartel de la Cabalgata de los Reyes Mayos 2026 de Sevilla ha creado una polémica inusitada en la capital y también mucho cachondeo, según se desprende de las reacciones de cientos de sevillanos al respecto de la obra de Fernando Vaquero presentada este viernes, y en la que no aparece ninguna referencia al Sevilla FC, el otro equipo de la ciudad.

El cartel de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026. / Fernando Vaquero

El relato del autor, sin referencias al Betis

Así explica el autor su obra al detalle: "En el cartel, una bolsa de papel, con el escudo del Excmo. Ateneo de Sevilla, reposa junto al marco de la puerta, como si guardara en silencio la magia que está a punto de renacer. Esos caramelos son el puente entre la fantasía de la noche y la ternura del amanecer".

Ilusión de todos los niños de todos los equipos y de la hermandad que sea!!! pic.twitter.com/asEDf7FZQY — jaime nuñez (@MendoNuez) November 14, 2025

"Ha amanecido. La luz dorada del sol se cuela por la ventana y acaricia el salón. El árbol de Navidad despierta y, con él, todo parece brillar".

"Tu hermana ríe, tus padres te miran, y en sus rostros esa sonrisa dulce, tranquila, que se quedará contigo para siempre, y frente a ti descansan tus sueños hechos realidad: una camiseta de fútbol, una túnica, el muñeco que tanto deseabas… todo está ahí, esperándote".

La mejor parte del cartel @RealBetis 💚 pic.twitter.com/LKWjOIh5D6 — Manuel y Juan Aguilar (@DesdelaCalza) November 14, 2025

"Mirad a ese niño porque sois vosotros. Por eso lo he pintado de espaldas, para que cada uno pueda poner en él su propio rostro, su propia infancia. Nos llaman la atención algunos peluches que le han traído a la niña, una niña que lleva el rostro de mi hija Julia".

"Y por último he decidido escribir el texto del cartel con tizas de colores ya que la tiza nos evoca directamente a nuestra infancia y al ambiente escolar. Sobre las letras he dibujado tres pequeñas coronas situadas sobre las iniciales de los tres nombres de los Reyes Magos: M, G y B. Querida Sevilla: Hoy he llegado aquí con un cuadro bajo el brazo. Un cuadro que ha pretendido pintar algo muy sencillo de entender, pero muy difícil de expresar: la ilusión… Espero haberlo conseguido".

Desde Chucky, pasando por Palmer y acabando con el 'enigma' de la túnica

La publicación del cartel provocó cientos de reacciones en las redes sociales e hizo volar la imaginación con carteles alternativos hechos con inteligencia artificial.

Desde un vídeo en el que el niño del cartel se vuelve, agarra la camiseta del Betis y la pisotea; pasando por otra que viste al niño con la camiseta del Sevilla FC y una Copa de la UEFA en la mano; o una más, hurgando en la herida del Betis en la Conference League, con la camiseta verdiblanca y el nombre en la espalda de la estrella del Chelsea Palmer, que marcó dos goles en aquella final.

A los béticos en general les ha encantado el cartel: "Ese chiquillo es un elegido: bético y macareno del Sentencia. Oleeeeee. Precioso", "La mejor parte del cartel". También aparecen referencia al 'enigma' de la túnica: "¿Conocéis a alguien que le traigan los reyes una túnica o en su defecto que la tenga colgada en el salón en enero?".

Y muchos hablando de la falta de tacto del autor con la camiseta: "Para mí es una torpeza total, oye!! Personalmente me da igual la camiseta del Betis, pero el autor sabe que eso aquí en Sevilla lleva polémica y no creo que un cartel de las cabalgatas deba de llamarla, lo que suele decir..., no es el momento ni el lugar...",