Sevilla se enfrenta hoy sábado a 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora y tormentas sin descartar algún tornado

La borrasca Claudia sigue golpeando a España este sábado con ocho comunidades en alerta, también Andalucía. Sevilla está hoy afectada con avisos en toda la provincia: la Campiña sevillana, incluida Sevilla capital, con alerta naranja; y la Sierra Norte y Sierra Sur con amarilla. Los avisos son por lluvias y tormentas, y en el caso de la Sierra Norte también por viento, según los últimos datos de Aemet.

Horas e intensidad de las alertas en Sevilla

En la Campiña, con Sevilla capital a la cabeza, estará hoy sábado en alerta naranja de 14.00 a 22.00 horas con 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora y 40 en 12 horas. La hora máxima de precipitaciones en la capital se prevé que sea a las 18.00 y 19.00 horas. Se esperan igualmente tormentas sin descartar la formación de algún tornado.

La Sierra Norte estará con aviso amarillo de 10.00 a 20.00 horas por viento, lluvia y tormentas, con lluvias de 25 litros en una hora y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cuanto al viento, también en alerta, habrá rachas máximas de 70 km/h.

La Sierra Sur también se verá afectada con alerta amarilla por lluvias y tormentas, en este caso de 14.00 a 22.00 horas. Con precipitaciones en una hora de 25 litros por metro cuadrado y 40 litros en 12 horas. No se descarta la formación de algún tornado.

La previsión para hoy sábado en Andalucía

La previsión general del tiempo para este sábado en la provincia de Sevilla es de cielos cubiertos con chubascos generalizados acompañados de tormentas, localmente fuertes y persistentes, que pueden ser incluso muy fuertes en algún punto. Brumas matinales, con nieblas en las sierras. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes, sin descartar rachas muy fuertes.