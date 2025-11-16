Borrasca Claudia: Sevilla reabre parques, jardines y el cementerio ante la última previsión de la AEMET

La borrasca Claudia pierde fuerza en Sevilla capital de cara a este domingo. El Ayuntamiento de Sevilla ha desescalado el Plan de Emergencias a la fase Preemergencia ante los favorables pronósticos oficiales de la AEMET.

Tras la inspección de seguridad por parte de los técnicos de cada servicio se procederá a la reapertura progresiva de los Parques y Jardines, Cementerio Municipal e instalaciones deportivas. Los servicios operativos se mantienen activados e interviniendo en la resolución de las incidencias pendientes tras el paso de la borrasca Claudia.

Más de 280 incidencias en Sevilla

El número de incidencias atendidas por el 1-1-2 supera las 900 (914) desde el comienzo de la borrasca Claudia el pasado jueves. Del total, la mayoría de ellas en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155). Durante este sábado, el mayor número de incidencias se registraron en la provincia onubense, principalmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros. La mayoría de las llamadas alertaron de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de árboles, ramas y troncos.

Pronóstico del domingo

Pese a que el temporal de la borrasca Claudia perderá fuerza este domingo, mantendrá los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península. Se esperan lluvias en general, también en Andalucía, aunque menos abundantes que en fechas previas. Habrá únicamente dos provincias andaluzas con alertas por tormentas y lluvias: Granada y Málaga, una situación que puede variar a lo largo de las horas. Habrá precipitaciones en mayor o menor intensidad en toda la comunidad autónoma, según informa Aemet.

Málaga y Granada en alerta

La provincia de Málaga estará en alerta de nivel amarillo por lluvias y tormentas hasta las 04.00 horas de la mañana, en las comarcas de Antequera, Ronda, Sol-Guadalhorce y Axarquía, con 20 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas.

La otra provincia en alerta es Granada, también con avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas hasta las 06.00 horas de la madrugada. Las comarcas afectadas son la Cuenca del Genil, Nevada-Alpujarras y la Costa granadina, con 20 litros de lluvia en una hora y 60 litros en 12 horas.