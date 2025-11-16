La carretera SE-20 seguirá cortada al tráfico por los desperfectos tras el temporal

La carretera SE-20 de Sevilla seguirá cortada, según informa el Ayuntamiento de Sevilla a través de su servicio de Emergencias. Tras los desperfectos ocasionados por la borrasca Claudia, esta vía continuará sin acceso desde la barriada de Valdezorras hasta la Carretera de Brenes y desde la Glorieta junto a RTVE hasta la Glorieta de la Avenida de la Biología.

El corte de la SE-20 se produjo a raíz de las fuertes lluvias producidas en la capital, debido a los recientes avisos amarillos y naranjas de Aemet por lluvias, provocando desperfectos y socavones en la vía, lo que obligó a la Policía Local de Sevilla a proceder al cierre del tráfico.

Afectación al tráfico este lunes

El consistorio informará a través de las redes sociales de cualquier novedad sobre el estado de los arreglos de la vía. Un factor que complicará el tráfico este lunes por la mañana coincidiendo con la vuelta al trabajo