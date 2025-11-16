El tablero de los centros comerciales de Sevilla se mueve: nuevas aperturas, transformaciones y cierres

El final de la pasada década estuvo marcado por la apertura, tras varios años sin mucho movimiento en el sector, de dos centros comerciales de calado en Sevilla capital: por un lado, Torre Sevilla abrió sus puertas en septiembre de 2018 y, justo un año después, hizo lo propio Lagoh. Ambos proyectos supusieron grandes inversiones y eran esperados en la ciudad, tanto por la ubicación en la que se encontraban como por lo novedoso de los formatos.

Más de un lustro después, el tablero de los centros comerciales está viviendo una nueva etapa marcada por nuevas aperturas, transformaciones y cierres. López Real Inversiones 21, empresa fundada y liderada por José Luis López Fernández, 'El Turronero', inauguró el pasado mes de septiembre Entrenasas, el nuevo parque comercial de Entrenúcleos. Se sitúa en una parcela de 45.000 metros cuadrados, de los que 25.000 están destinados a tiendas y locales de ocio y de restauración, por lo que es el mayor que se abrirá este año en toda Andalucía, según sus promotores.

Según la compañía, dará servicio hasta a 200.000 personas en el área de influencia total de esta nueva infraestructura. Hay que tener en cuenta que este desarrollo urbanístico es el más grande de Andalucía y prevé 22.000 viviendas en las que vivirán más de 60.000 personas, según las previsiones, mientras que cerca se encuentran otros núcleos urbanos como Montequinto, Condequinto o el propio casco histórico de la localidad nazarena.

Cierre en Sevilla Este

La cruz del mapa de los centros comerciales en Sevilla es Zona Este, ubicado frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. En primer lugar, cerrarán los cines, después del acuerdo alcanzado entre empresa y trabajadores. El jueves 13 de noviembre será el último día de proyecciones del cine en sus diez salas.

Según adelantaba Diario de Sevilla, el cierre completo del centro comercial está previsto para el 1 de diciembre, casi dos décadas después de su inauguración. Será entonces cuando cesará su actividad comercial por completo. El único negocio que continuará abierto es el gimnasio Basic-Fit.

Nuevo centro de ocio

También en Sevilla Este habrá novedades en las próximas semanas. La nueva propuesta de ocio de Sevilla Este tiene previsto abrir sus puertas este otoño con una oferta que incluirá como novedad diez salas de cine. Mega Ozone Bowling Sevilla, ubicado en el Centro Comercial Aleste Plaza -que pertenece a la empresa Bogaris y está gestionada por la consultora especializada Inerzia-, contará con más de 12.000 metros cuadraros dedicados al entretenimiento y una inversión que supera los siete millones de euros.

Esta iniciativa combina deporte, diversión y gastronomía e incorpora 24 pistas de bolos de última generación con tecnología Neoverse, que incluye una pantalla de más de 40 metros; karting indoor 100% eléctrico, "pionero en la ciudad"; un mega hinchable de 1.000 m² para todas las edades; y una zona gastronómica. "Como gran novedad, 10 salas de cine premium de la mano de la exhibidora valenciana Cines Axion, que permitirán vivir una experiencia cinematográfica de lujo", adelantaba la compañía a este periódico.

Paralización de obras en Los Arcos

Las obras que se están acometiendo para la transformación integral de Los Arcos, que cuentan con una inversión total de 25,5 milones de euros, se encuentran paralizadas desde hace unos días. Hasta hace unos días en este centro comercial se estaba acometiendo la segunda fase de su proyecto, que cuenta con una inversión total de 25,5 millones de euros.

"Actualmente las obras se encuentran detenidas por motivos ajenos al centro comercial. Se está trabajando para retomar las obras a la mayor brevedad posible y poder continuar con la transformación de Los Arcos", han confirmado a este periódico fuentes de la socimi Castellana Properties, propietaria de este equipamiento.

Ahora, según ha podido saber El Correo de Andalucía, los plazos se verán dilatados por esta incidencia, aunque la reforma terminará antes de final del año que viene, con lo que se cumplirá con el objetivo de culminar la transformación en 2026.

La incógnita de Plaza de Armas

Uno de los centros comerciales de Sevilla con más sombras en su futuro es el de Plaza de Armas, ubicado en la antigua estación de trenes de Córdoba. En la actualidad, solo cuenta con un Décimas, un McDonald's, los Multicines Odeón y el espacio Platea Odeón, algunas máquinas recreativas y sillones de masajes.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el que gestiona el centro a través de la sociedad mercantil estatal Fidalia, que está participada, aunque la administración del centro comercial está encomendada a MVGM Property Management Spain SLU. A preguntas de este periódico,

Adif asegura que ha puesto en marcha "un plan de recomercialización de los locales vacíos que permita atraer operadores de alto nivel en el sector retail y wellness ampliando la oferta del centro". Por tanto, "no se contempla la venta del inmueble en el corto y medio plazo". Además, también se niegan hasta la fecha "conversaciones formales entre Adif y el Ayuntamiento en las que esta última administración haya planteado una cesión o transmisión".