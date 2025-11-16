Todo lo que debes saber sobre la Feria del Belén de Sevilla: estas son las fechas y los horarios

Pocas cosas más auténticas en la Navidad sevillana que la Feria del Belén. Y pocas ferias en España con más pureza y artesanía que la de la capital andaluza. En los aledaños de la Catedral de Sevilla ya se respira una de las épocas más bonitas del año. Misterios, ángeles, campesinos, bueyes y mulas y, por supuesto, los tres Reyes Magos. Las figuras artesanales han copado el protagonismo de una de las vías más concurridas de la ciudad. Y esto es todo lo que se debe saber sobre una cita ineludible para montar el tradicional pesebre.

Figuras de pastores en la Feria del Belén de Sevilla 2024. / Rocío Soler Coll

32 años después de la primera feria, este evento vuelve a recibir, un año más, a miles de sevillanos y visitantes en sus más de 25 stands. Si por algo se caracteriza esta muestra navideña es por la artesanía en las piezas que se exponen y se venden. En este evento no hay espacio para otras representaciones propias de estas fiestas, como Papa Noel o el Tió. Aquí todo gira en torno a las representaciones cristianas del nacimiento de Jesús.

Desde el pasado 8 de noviembre y hasta el 23 de diciembre los vecinos y turistas podrán disfrutar en la Avenida de la Constitución de una feria que cada año reúne a algunos de los mejores artesanos y alfareros de Andalucía para deleitarse y comprar sus piezas más especiales.

El realismo y la perfección en las figuras aglutinan a numerosos visitantes frente a los mostradores de sus puestos a todas horas. Desde mercadillos de frutas, carne o pescado, pasando por tinajas en todas sus formas hasta fuentes con cascada de agua e infinitas imágenes de pastores.

Origen de la feria

Esta nueva entrega de la feria de artesanos más esperada del año es a cargo de la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (ACOBE) y desde su primera edición en 1993 se ubica a los pies de la Catedral de Sevilla con 28 puestos artesanales. Aunque todavía es pronto para calibrar el éxito de asistencia de este año, los artesanos esperan con ansia el puente de la Inmaculada, los días con más afluencia de público.

Figuras artesanales de alimentos en la Feria del Belén de Sevilla. / Rocío Soler Coll

El origen de esta feria es de lo más peculiar. El responsable de que hoy los vecinos y visitantes puedan comprar todo tipo de figuras a unos pasos de Archivo de Indias es Luis León Cabrera, un vecino sevillano propietario de la tienda de juguetes Dado Hobby, ahora reconvertida en una tienda especializada en belenes y pasión.

Él ha sido pun precursor en Sevilla de lo que se conoce como el "belenismo", una actividad que desde el año pasado está protegida como BIC de Interés Etnológico andaluz.

Horario

Para los interesados, la feria está abierta al público hasta el próximo 23 de diciembre de lunes a viernes de 10,30 a 14 y de 17 a 21 de la noche y los fines de semana y festivos de 11 a 14,30 y de 16 a 21 de la noche.