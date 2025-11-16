Isla Mayor, contra el estigma del narcotráfico: "Empezó entrando ropa por el río y ya hay hasta cocaína"

Una mujer septuagenaria no sale a darse sus paseitos vespertinos por Isla Mayor desde el pasado sábado. "No vaya a ser que haya un lío y me coja en medio", refiere. En el pueblo hace tiempo que hay operaciones contra el narcotráfico, pero esta es la primera vez que hay un tiroteo y sale herido de bala un agente de la Policía Nacional. La mujer tiene "miedo" del futuro, aunque en el pueblo reina este martes por la mañana la tranquilidad.

Esta localidad sevillana cuenta en su núcleo urbano con poco menos de 5.000 habitantes. Unas cuatro decenas de vecinos viven diseminados y el resto lo hacen en el Poblado de Alfonso XIII. Los arrozales rodean todo lo que abarca la vista antes de llegar al Guadalquivir. Los tractores y la maquinaria agrícola copan prácticamente el resto de la vista y de los ruidos en los caminos y las carreteras. Las labores agrícolas son la principal actividad de un lugar conocido igualmente por albergar La Isla Mínima, que dio título a una película de Alberto Rodríguez y logró en 2014 diez premios Goya, mejor película en 2014.

Aquí se vive bien, tranquilo. La gente pasea ajena a cualquier investigación policial o transporte de drogas por el Guadalquivir. Sin embargo, un vecino se pregunta por el devenir del pueblo de un tiempo a esta tarde: "¿El mundo por qué te conoce?". Este hombre no da la respuesta concreta, pero la deja entrever: por las operaciones contra el narcotráfico. "Llegará el momento en el que no podamos pasear. Yo no quiero que esto sea como las favelas brasileñas", se lamenta. Tras este episodio, cree que la situación "se ha ido de madre".

El hombre se resigna a describir la evolución de los cargamentos que han entrado por el río en el pueblo. Explica que hace años los barcos utilizados para el contrabando traían "ropa de Marruecos, tabaco y alcohol". Luego, llegó "el hachís". Ahora, "hay hasta cocaína".

En realidad, el narcotráfico por el momento no afecta en la seguridad a la mayoría de los vecinos de esta localidad. Se vuelven a enterar de que vive entre ellos cuando revientan las operaciones policiales, pero no hay problemas fuera de lo común.

Otro vecino de la localidad corrobora los testimonios. Aquí pocos dan nombre y apellidos, "porque esto es un pueblo muy pequeño", pero si hacen memoria pueden dar nombres de clanes intervenidos de varias operaciones, "como Los Marios". Incluso, aunque no citen a los actuales, saben quien puede y no estar involucrado. "Algunos tienen dinero sin trabajar y se ve", dice. "Es dinero fácil", prosigue. "Si aquí hasta desmantelaron a la mitad del cuartel de la Guardia Civil hace unos años...".

Un sargento condenado a 14 años de prisión

El mayor suceso relacionado con el narcotráfico en Isla Mayor hasta el pasado sábado era el ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil. Salió a la luz en los primeros días de enero de 2017 y afectó a un sargento y a tres agentes de la Benemérita. Fue el propio Instituto Armado el que logró identificar y detener a estos garbanzos negros dentro del cuerpo.

La sentencia del Tribunal Supremo en 2020 condenó al sargento a 14 años de prisión. En su relato de hechos, el documento recoge que en abril de 2016 el alto mando del cuartel se reunió con un narcotraficante para ofrecerle "la protección de miembros de su comandancia para facilitarle la entrada de hachís a través del río Guadalquivir a cambio de dinero". El coste era de 6.000 euros al inicio y de 20.000 cada vez que terminaba con éxito una operación. Llegaron a darles a los narcos las llaves de una cancela que da acceso a un brazo del Guadalquivir, "lo que facilitaba el desembarco del hachís en una zona protegida".

El sargento llegó a un acuerdo con otro narcotraficante de hachís en la zona en verano de aquel año. Sin embargo, uno de sus agentes le relevó en los contactos con el primero de los transportadores de hachís en aquella época. Fue este mismo guardia civil el que, cuando desde Sevilla se pidió nombres de narcotraficantes en el lugar, apuntó a nombres de clanes rivales "omitiendo deliberadamente cualquier información" sobre aquellos con los que tenían relación.

Miembros del primer clan de narcotraficantes cayeron en diciembre de 2016. Habían pedido para el día 26 la protección de los agentes, pero el 28 fueron detenidos cuando se disponían a trasladar la carga en las inmediaciones de Coria del Río. Se les incautaron 50 fardos con una tonelada y media de hachís, que en aquel momento valían en torno a 2.303.737 euros.

Luchar contra el estigma

Este martes, Juan Molero explicó que el episodio del sábado fue "uno de los más llamativos en los últimos años" y "provocó una intranquilidad notable" ese día. Luego, el pueblo volvió a su normalidad. La gente "tuvo que salir a trabajar como cualquier otro día", señaló Molero. "Tenemos que seguir recolectando el arroz, pescando cangrejos y continuar con la actividad del día a día", dijo.

Molero lucha para que el narcotráfico no estigmatice y ligue su nombre al de su pueblo. Lo intenta con uñas y dientes, tratando de resaltar lo que puede ver cualquiera: aquí hay más gente trabajadora que narcotraficantes. Los tractores y los camiones agrícolas trabajando en una mañana cualquiera luchan en el mismo sentido. "En los últimos tiempos los efectivos están llegando no solamente a Isla Mayor, también a La Puebla, Coria y al resto localidades del Bajo Guadalquivir", decía este martes Juan Molero. "Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento seguiremos peleando para que se escuche más lo bueno que lo poco malo que tenemos en nuestro pueblo".

Los miembros del sector arrocero no se salvan de sentir el miedo por la actuación del narco. Una persona relacionada con los arrozales explica que "a ti no te afecta en tu día a día, salvo anécdotas que se producen de vez en cuando". Por eso no quieren que el nombre del pueblo se vea manchado únicamente por lo malo.

"El pueblo tiene un sector agrícola importante que da mucho trabajo", apunta. Sobre todo desde hace dos años, que han podido regularizar el cultivo tras años de sequía. "En 2024 se sembró el 75% y ya este año ha sido el 100%", explica esta persona.

El problema de personal en estas tierras no está ligado a los buenos emolumentos que paga el narco, explica esta fuente. En los últimos años, la caída de la producción ha provocado un éxodo y, cuando ha tocado volver, muchos de los expertos se habían jubilado. Ahora, los trabajadores de entre 50 y 60 años no dan abasto.

Isla Mayor trabaja para incorporar tecnología y nueva mano de obra a sus campos. "Se hacen las cosas bien, se trabaja, se moderniza… Hemos tenido una cosecha histórica fruto de un trabajo bien hecho", señala esta persona, que prefiere no revelar su nombre.

Isla Mayor quiere despegarse del estigma. En invierno se harán cursos de drones para que quienes quieran trabajar en los arrozales sembrando con la última teconología puedan tener su carnet. Además, están en conversaciones con la Junta de Andalucía para que lleven a su instituto el grado de formación profesional agropecuaria. "Así podremos rescatar a quien quiera estudiar para que se quede aquí", apunta esta fuente del sector. "La mayor superficie arrocera de España y casi de Europa: eso es lo que cuenta. Se hacen las cosas bien, se trabaja, se moderniza… Hemos tenido una cosecha histórica. Fruto de un trabajo bien hecho, organización de riegos, una organización de comunidades. Aquí la mayoría no trabaja del narcotráfico, trabajamos por nuestro pueblo".