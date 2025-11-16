Nueva fase del tranvibús hasta la Plaza del Duque: así serán los cortes de tráfico desde el 20 de noviembre

El Ayuntamiento de Sevilla activará el próximo jueves 20 de noviembre la fase 2 de las obras de ampliación del carril bus segregado Santa Justa–Plaza del Duque para la línea del tranvibús, un proyecto clave que reforzará la conexión del Distrito Sevilla Este–Alcosa–Torreblanca con Nervión, en funcionamiento desde septiembre, y que implica nuevos cortes y ajustes de tráfico en pleno Casco Antiguo.

En este sentido, el proyecto contempla que desde ese día se amplíe el corte actual al tráfico, existente en las calles La Campana y Martín Villa, hasta la entrada al aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña.

Anuncio del tranvibús en una parada. / E.P.

Variaciones del plan de tráfico

Ante el avance de la obra, esta segunda fase de actuación en el Casco Antiguo contempla las siguientes variaciones del plan de tráfico que ya se puso en marcha en la fase anterior:

El tramo de la calle Laraña comprendido entre el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes y la Plaza de la Encarnación permanecerá igualmente cortado al tráfico rodado, permitiéndose únicamente el acceso al mencionado parking .

La máxima penetración autorizada para el tráfico general será hasta la Plaza del Cristo de Burgos, permitiéndose el acceso hasta la Plaza de la Encarnación únicamente para carga y descarga, vados autorizados, aparcamiento de la calle Imagen y servicios públicos.

Mientras que continúe cerrada al tráfico la calle Campana, las calles Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia, Orfila, Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker quedarán en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. Para ello, se habilitará un paso provisional a través del cajón de obra desde la calle Orfila a la calle Cuna, que permitirá el acceso a los residentes de Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker.

, las calles , , , , y quedarán en “fondo de saco” con acceso únicamente a . Para ello, se habilitará un paso provisional a través del cajón de obra desde la calle a la calle , que permitirá el acceso a los residentes de , y . Se elimina el aparcamiento de motos en calle Orfila, así como la zona de carga y descarga en la misma vía, con objeto de permitir el tráfico alternativo por la misma para el acceso a los vados en las calles indicadas en el punto anterior. Por su parte, se ha establecido un itinerario de carga y descarga para los vehículos que deban acceder al Mercado de la Encarnación, que recorre perimetralmente todo el espacio de Las Setas accediendo desde Imagen por la puerta oeste del Mercado, norte (Regina), este (Alcázares) y salida de nuevo por la calle Imagen.

Accesos a garajes y transporte público

Respecto a las afecciones de garajes que ya comenzaron en la fase 1, solo varía en esta nueva fase el acceso a la calle Santa María de Gracia, que se realizará por la calle Javier Lasso de la Vega, que quedará en doble sentido en su totalidad para el acceso únicamente a garajes. Tampoco se contemplan cambios en las afecciones a las líneas de TUSSAM, quedando en la misma situación de paradas y recorridos alternativos iniciados en la fase 1.

Está previsto que esta nueva fase de la ampliación del BTR se desarrolle hasta la primera quincena de enero de 2026.