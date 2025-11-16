El restaurante de Sevilla que está en un palacio del siglo XIX: con tapas a 3 euros y su propio tablao

Un nuevo restaurante con vistas a la Giralda y situado en un palacio del siglo XIX. Así es Casa Inquieta, un nuevo negocio que resurge de la mítica Taberna del Alabardero, que ha abierto sus puertas como un espacio que combina cocina tradicional andaluza, una terraza de en sueño en El Arenal y espectáculo de flamenco mediante su propio tablao.

De esta forma, Sevilla suma un nuevo restaurante sofisticado con una estética imponente en un mítico palacio del siglo XIX que fue hogar del poeta, político y escritor Juan Antonio Cavestany y cantera de la Escuela Superior de Hostelería. Esto le hace conservar aún el encanto de la arquitectura de sus inicios, con techos altos, zócalos, azulejos originales, una hermosa terraza y cuidadas puertas de madera.

Entre sus principales cambios radica su barra artesanal, inspirada en los trabajos de la época, así como su emblemático tablao, que se encuentra oculto tras una cortina en el patio Magnolio.

Pero a pesar de lo que pueda parecer por su característico aspecto, que evoca a los antiguos cafés cantante, y su privilegiada ubicación, sus precios se mantienen asequibles para sevillanos y visitantes, con tapas desde 3 euros y toda clase de platos del recetario tradicional andaluz compuesto por abacería, guisos y frituras.

De ese modo, en su carta se pueden encontrar tapas desde 3,50 euros como gildas, quesos, ensaladilla, tosta de atún rojo con alioli, patatas aliñadas andaluzas o mantecadito de lomo de cerdo, entre otros. A estos se suman sus guisos desde 7 euros la media ración y 14 euros la completa como sus garbanzos con bacalao y acelgas; caldereta de venao con setas de temporada, o el guiso de fabes gordas y su compango.

Las frituras se pueden degustar desde 6,50 euros la media ración y 13 euros la ración entera, con propuestas como croquetas, tortillita de camarones o chocos fritos; a lo que se unen su amplia variedad de platos desde 6,90 euros la media y 14 euros la entera de solomillo de cerdo, lubina a la espada, taco de presa ibérica, lomo bajo de vaca, pollo crujiente con provenzal o calamar con salsa al ajillo.

Tablao flamenco en este nuevo restaurante de Sevilla

Y para terminar una comida de calidad, disponen de gran variedad de postres desde 6,50 euros, como la torrija de brioche al vino naranja con canela y toffee ligero, la tarta de chocolate inglesa de vainilla y frutos secos; su arroz con leche asturiano y la tarta de queso con confitura casera.

"La Sevilla de Siempre, como nunca", prometen desde este establecimiento que cuenta con espectáculos de flamenco de lunes a domingo en dos pases, de 18.00 a 18.50 horas y de 19.30 a 20.20 horas, desde 32 euros. Un nuevo enclave que mezcla tradición, gastronomía y cultura en su local de la calle Zaragoza número 20 de la capital hispalense.