Sevilla, entre los mejores destinos para visitar en 2026 de toda Europa, según una conocida revista: "La ciudad más bonita de España"

La prestigiosa revista internacional de viajes Condé Nast Traveler se ha propuesto encontrar los mejores destinos para visitar en este 2026 no solo de toda España, sino de Europa, y entre sus elecciones en ambos ránkings destaca un territorio que la publicación asegura que es "la ciudad más bonita de España": Sevilla.

De ese modo, la capital hispalense no solo se ha convertido en uno de los mejores destinos a los que viajar en este 2026 de toda España, sino en uno de los escogidos de todo el continente europeo, en el que la revista ha seleccionado entornos con "grandes inauguraciones hoteleras o momentos de relevancia cultural, conectados por nuevas rutas de vuelo o con interesantes iniciativas dedicadas a la protección ambiental".

Sevilla, la ciudad más bonita de España

"Esta lista reúne los mejores destinos de Europa, 10 lugares a los que tenemos echado el ojo por sus hoteles, su arte, sus espacios naturales", ha señalado la publicación, que entre estos lugares solo ha escogido una ciudad española, Sevilla.

Sobre el territorio hispalense, ha afirmado que es fundamental acudir este próximo año para disfrutar de su escena gastronómica, que asegura que está llena de innovación, así como de inauguraciones de hoteles de lujo.

Turistas por el entorno de la Catedral de Sevilla. / Eduardo Briones - Europa Press

"'Casa Orzáez', 'Sr. Cangrejo', 'Leartá', 'Barra Baja'... Sevilla, quizá (y con permiso del resto) la ciudad más bonita de España, hace tiempo que dejó atrás su fama de poco disruptiva y anclada en su legado. Por eso, estos nombres son solo algunos de quienes marcan el paso de la nueva gastronomía sevillana", ha señalado.

La gastronomía de Sevilla, uno de los motivos por los que hay que visitarla en 2026

Tal y como ha recalcado, en la ciudad se encuentran gran variedad de chefs emprendedores que miran hacia el futuro con un enfoque innovador, pero sin olvidar las tradiciones. "Pero, como nadie quiere perderse la Sevilla clásica, no deberías pasar por alto iconos como 'Cañabota', 'Jaylu', 'Casa Ruperto' y 'Yebra'", ha señalado.

Además, para disfrutar de la "nueva era de coctelerías", la prestigiosa revista ha aconsejado visitar 'Naked and Famous', 'Plácido y Grata' y 'Tremenda Muela'. Y ha señalado: "La noche es larga, interminable y emocionante en una nueva versión de Sevilla que cada vez está más en boca de todos".

Otro de los motivos por los que han decidido incluir Sevilla entre los mejores destinos de España y Europa para este 2026 es su amplia oferta de hotelería de lujo, en la que las marcas internacionales están apostando por la capital hispalense: "Pronto se situará como el tercer destino de lujo más potente de España, después de Madrid y Mallorca".

Las nuevas rutas aéreas hacen de Sevilla un destino de obligada visita

Y entre esta oferta, ha destacado la reciente apertura de 'La Casa del Limonero', 'Querencia de Sevilla by Autograph Collection' y 'Cristine Bedfor', así como la próxima llegada de 'Serras Sevilla' en un edificio histórico frente a La Giralda que "promete ser majestuoso".

A estos se sumará 'Six Senses', que se instalará en La Caprichosa, Gerena, a las afueras de la ciudad, mientras que al centro llegará 'Thompson', un Luxury Collection by Marriott ubicado en la antigua Tabacalera, y un 'Kimpton' en el convento de San Agustín, del siglo XIII. "Más adelante, en 2027, llegará 'Four Seasons', que ocupará el edificio Generali, en la Plaza Nueva", ha añadido.

Turistas en Sevilla / Jorge Jiménez

Esta situación de crecimiento ha hecho que también hayan aparecido nuevas rutas aéreas internacionales, como las de Düsseldorf, Baden-Baden, Copenhague, Basilea y Estambul, y que se continúe trabajando en rutas directas a Miami y Pekín.

El resto de ciudades para visitar en 2026, además de Sevilla

En el listado de los mejores destinos que visitar en este 2026 de toda Europa, además de Sevilla, se encuentran Alta Carniola, en Eslovenia; Bruselas, en Bélgica; Creta, en Grecia; Frankfurt, en Alemania; Islay, en Escocia; Milán, en Italia; Oulu, en Finlandia; Peloponeso, en Grecia; y Saint-Gervais-les-Bains, en Francia.

Plaza de España / Pixabay

En cuanto a los destinos indispensables para este próximo año en España, además de Sevilla se pueden encontrar lugares como Málaga, Alto Asón, en Cantabria; Calviá, en Mallorca; la Costa Brava, Madrid, Navarra y Tenerife.