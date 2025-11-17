Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha abierto este lunes 17 de noviembre el plazo de solicitudes para optar a 58 alojamientos protegidos temporales en régimen de alquiler ubicados en el barrio de Pino Montano, concretamente en el número 4 de la calle Parque Sierra de Castril al lado del Carrefour.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 14.00 horas.

Así será la promoción en "Parque Sierra Castril"

Se trata de una promoción innovadora desarrollada bajo el modelo cohousing y con espacios de uso compartido, destinada íntegramente a familias y unidades de convivencia con menores a su cargo inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla (RPMDVP). Los formularios se encuentran disponibles desde este lunes en la web del Registro y en el portal de Emvisesa.

58 alojamientos en alquiler a precios asequibles

La promoción consta de 55 viviendas de dos dormitorios —transformables en tres— y 3 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, también de dos dormitorios. La parcela fue cedida por el Ayuntamiento a Emvisesa mediante una concesión demanial de 80 años, con la obligación de destinarla a alquiler de Régimen Especial.

La renta mensual estará determinada por los ingresos familiares:

295 euros al mes para unidades que no superen 1,2 veces el IPREM .

para unidades que no superen . 468 euros al mes para unidades con ingresos de hasta 3 veces el IPREM.

El 50% de las viviendas se reservará para solicitantes por debajo de 1,2 IPREM, mientras que el resto podrá acceder si no superan tres veces dicho índice.

Reequisitos para solicitar una vivienda

Los interesados en solicitar una de las viviendas en esta calle de Pino Montano tendrán que cumplir una serie de requisitos: inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes en el momento de la firma del contrato, formar una unidad familiar o de convivencia con menores y cumplir los límites de ingresos marcados para cada tramo.

Según detalla la propia web, los alojamientos se adjudicarán conforme al porcentaje de demandantes inscritos en cada cupo:

26 viviendas para jóvenes menores de 40 años con al menos un menor a cargo.

con al menos un menor a cargo. 16 para el cupo general , también con menores.

, también con menores. 2 para grupos de especial protección (10%).

(10%). 3 para mayores de 65 años .

. 2 para víctimas de violencia de género .

. 3 para personas con movilidad reducida.

Como novedad, 5 viviendas se reservarán para entidades del tercer sector que impulsen proyectos de acción social, mientras que una vivienda se adjudicará directamente al Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente.

Cuándo será el sorteo

El plazo de solicitudes finaliza el próximo viernes 21 de noviembre a las 14.00 horas de la tarde. La lista definitiva de participantes se comunicará el 28 de noviembre tras dejar unos días de alegaciones, mientras que el sorteo se realizará el 3 de diciembre.

En esta adjudicación habrá tres sorteos ante notario, que establecerán el orden de prelación:

Sorteo para las 2 viviendas destinadas a víctimas de violencia de género. Sorteo para las 3 viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida. Sorteo general para las 47 viviendas restantes.

Quedan fuera del sorteo las 5 viviendas destinadas al tercer sector y la adjudicación directa del Área de Barrios.