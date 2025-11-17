Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Varios accidentes en la A-49 provocan retenciones kilométricas de entrada a Sevilla

El cierre de la SE-20 también está generando importantes retenciones de acceso a la capital.

Acceso a Sevilla por Camas este lunes 17 de noviembre

Acceso a Sevilla por Camas este lunes 17 de noviembre / DGT

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La mañana del lunes ha comenzado accidentada en la A-49. Hasta tres accidentes sobre esta vía están provocando retenciones kilométricas que están afectando a todos los conductores que se dirigen hasta Sevilla. Concretamente, la congestión vial se extiende desde Camas hasta la localidad de Espartinas.

El primero de los siniestros ha tenido lugar poco antes de las 07:30 horas, en el kilómetro 6, a la altura de Bormujos. El accidente ha requerido del cierre de los carriles centrales, lo que ha supuesto dificultades en la circulación a partir de este punto.

Apenas a un kilómetro de distancia, ya en el municipio de Espartinas, otro accidente ha obligado a cerrar el carril derecho en dirección a Sevilla. Ambos siniestro, ocurridos a primera hora de la mañana de este lunes, están generando retenciones kilométricas que ya superan los ocho kilómetros para acceder a la capital.

El tercero se ha producido en el kilómetro 15 a la altura de Benacazón, también sobre la A-49. Este incidente vial ha provocado el cierre del carril iquierdo, también sentido a Sevilla. La A-49 no es la única vía afectada, también el acceso a la capital hispalense por la A-4 se mantiene con el carril derecho cerrado a causa de un incidente.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el corte total que aún permanece de la SE-20 a causa de los desperfectos provocados por la borrasca Claudia está causando problemas en la circulación durante la mañana de este lunes.

