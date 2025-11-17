La Aemet activa el aviso amarillo por riesgo de lluvias en Sevilla para este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología acaba de activar el aviso amarillo por riesgo de lluvias en la provincia de Sevilla. En concreto, esta alerta se aplica a las comarcas de la Sierra Norte y Campiña sevillana, y estará vigente hasta las 12:00 horas.

El aviso amarillo, según detalla la Aemet, se ha activado desde las 08:00 horas y se une así a la alerta, también de nivel amarillo, que sí estaba prevista en la provincia de Cádiz por riesgo de lluvias.

Por el momento, este aviso declarado en la capital sevillana, que continuará hasta el mediodía, no ha derivado en el cierre preventivo de parques e intalaciones al aire libre.