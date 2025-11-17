Cabalgata de Reyes Magos
El autor del cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla denuncia amenazas tras la polémica generada en redes
El artista ha relatado que su intención era rendir un homenaje simbólico a la ilusión infantil de esa mañana mágica, pero el cartel ha desatado una fuerte polémica en redes sociales
El pintor sevillano Fernando Vaquero ha denunciado públicamente el acoso y las amenazas que está recibiendo tras presentar el cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, una obra en la que aparecen una camiseta del Real Betis y una túnica de la Hermandad de la Macarena. El artista ha relatado que su intención era rendir un homenaje simbólico a la ilusión infantil de esa mañana mágica, pero el cartel ha desatado una fuerte polémica en redes sociales.
El cartel muestra a un niño que, la mañana de Reyes Magos, accede a su salón para buscar los regalos que le han dejado, con una imagen de la túnica y la camiseta colgadas a su derecha.
Ola de críticas y acoso en redes
En sus redes sociales, el artista ha denunciado “acoso cibernético, insultos o amenazas telefónicas de madrugada”, por parte de personas que le reprochan no haber incluido la camiseta del Sevilla FC y una túnica de la Esperanza de Triana, la otra gran devoción cofrade de la ciudad.
Ha asegurado que ha sufrido "otros tipos de bullying", por lo que ha decidido "no hacer ningún tipo de declaración a ningún medio ni responder a ningún comentario en redes", y ha añadido que, "en ningún momento, se ha pretendido excluir a nadie ni dividir a nadie en esta obra".
"He querido plasmar simplemente cómo los niños, en sus cartas de Reyes, piden entre otras cosas camisetas de fútbol y, para representar esta idea, he recurrido a un recuerdo de mi infancia, en el que me regalaron una camiseta del Betis", ha subrayado el pintor, que ha aclarado que no ha cobrado "absolutamente nada" por realizar el cartel.
Un regalo malinterpretado
El cartel lo hizo "como un regalo sincero" a su ciudad, "un gesto de cariño que, por desgracia, algunas personas han querido interpretar como un regalo envenenado", ha añadido, para terminar diciendo que entiende que una obra pueda ser criticada, pero lo que está sufriendo "va mucho más allá: es ciberacoso agresivo, desproporcionado y malintencionado".
