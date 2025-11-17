Una avería en la catenaria paraliza Cercanías Sevilla y afecta a trenes de media y larga distancia

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado este lunes retrasos en las líneas del núcleo de cercanías Sevilla. El motivo sería la incidencia en la catenaria entre las estaciones de Lora del Río y La Salud (Sevilla). El incidente también está afectando a los trenes de media y larga distancia de ancho convencional.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, algunos trenes se encuentran detenidos por falta de tensión en catenaria.

Carreteras cortadas

Esta incidencia se suma al corte de tres carreteras secundarias en la provincia por los efectos de la borrasca Claudia. Según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT), permanecen sin circulación desde primera hora de la mañana la SE-3102 en Sevilla capital, SE-7103 en La Puebla de los Infantes y la SE-4108 El Palomar.