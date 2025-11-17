Sevilla
Una avería en la catenaria paraliza Cercanías Sevilla y afecta a trenes de media y larga distancia
Algunos trenes se encuentran detenidos por falta de tensión en catenaria
A.M
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado este lunes retrasos en las líneas del núcleo de cercanías Sevilla. El motivo sería la incidencia en la catenaria entre las estaciones de Lora del Río y La Salud (Sevilla). El incidente también está afectando a los trenes de media y larga distancia de ancho convencional.
Según ha informado Adif en sus redes sociales, algunos trenes se encuentran detenidos por falta de tensión en catenaria.
Carreteras cortadas
Esta incidencia se suma al corte de tres carreteras secundarias en la provincia por los efectos de la borrasca Claudia. Según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT), permanecen sin circulación desde primera hora de la mañana la SE-3102 en Sevilla capital, SE-7103 en La Puebla de los Infantes y la SE-4108 El Palomar.
- Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
- El alcalde de Sevilla advierte sobre los riesgos de la borrasca Claudia: 'Más preocupante que la lluvia será el viento
- El tablero de los centros comerciales de Sevilla se mueve: nuevas aperturas, transformaciones y cierres
- De un papel en blanco al diseño del nuevo Benito Villamarín: 'Lo más difícil fue integrar el estadio en La Palmera
- DIRECTO | Inundaciones en varios puntos de Sevilla y Huelva por las lluvias torrenciales de la borrasca Claudia
- Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- Sevilla se enfrenta hoy sábado a 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora, tormentas y vientos de 70km/h