El cierre por socavones de la SE-20 complica el acceso a La Cartuja: no estará para los partidos de España ni el Betis

La carretera SE-20 seguirá cortada al tráfico este martes cuando juega en el Estadio La Cartuja la selección española por primera vez desde 2023 y el próximo domingo, cuando está previsto el siguiente partido del Betis. Los socavones y daños provocados por el temporal en esta conexión clave para acceder a la Cartuja obligarán a una completa revisión de los planes de tráfico para articular vías alternativas.

Así lo ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha admitido que el corte de esta vía en plena alerta amarilla ha contribuido a generar un "colapso" de tráfico al desviar vehículos al interior de la ciudad. De momento, por tanto, no hay fecha para la reapertura.

"Aparte de los socavones provocados por las lluvias está pendiente el inicio de una inversión de siete millones de euros. Es una carretera del Estado que fue recepcionada en 2022 y pasó a ser de titularidad municipal. Sin embargo , no se ejecutó ni un euro en mantenimiento", apuntó el alcalde, quien responsabilizó de los desperfectos al gobierno municipal anterior por no realizar una revisión de la carretera en 2022 cuando fue transferida.

Ahora, el Ayuntamiento de Sevilla, además del cierre de la vía al tráfico, está preparando un plan de actuaciones para su reparación y alternativas para la movilidad para los dispositivos de tráfico de los partidos de la selección española y del Betis.

Daños por la borrasca Claudia

La carretera SE-20 de Sevilla tuvo que ser cortada al tráfico el fin de semana por los desperfectos ocasionados por la borrasca Claudia. Concretamente, se cortó la circulación desde la barriada de Valdezorras hasta la Carretera de Brenes y desde la Glorieta junto a RTVE hasta la Glorieta de la Avenida de la Biología.

El corte de la SE-20 se produjo a raíz de las fuertes lluvias producidas en la capital provocando desperfectos y socavones en la vía, lo que obligó a la Policía Local de Sevilla a proceder al cierre del tráfico.