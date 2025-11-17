Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo, en directo: tráfico caótico en Sevilla por la lluvia con cortes en la SE-20 y San Francisco Javier

Hay varios avisos activos en Andalucía por riesgo de lluvias

Varias personas se refugian en sus paraguas de la intensa lluvia

Varias personas se refugian en sus paraguas de la intensa lluvia / Joaquin Corchero / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La Agencia Estatal de Meteorología acaba de activar el aviso amarillo por riesgo de lluvias en la provincia de Sevilla. En concreto, esta alerta se aplica a las comarcas de la Sierra Norte y Campiña sevillana, y estará vigente hasta las 12:00 horas.

El aviso amarillo, según detalla la Aemet, se ha activado desde las 08:00 horas y se une así a la alerta, también de nivel amarillo, que sí estaba prevista en la provincia de Cádiz por riesgo de lluvias.

