El tiempo, en directo: tráfico caótico en Sevilla por la lluvia con cortes en la SE-20 y San Francisco Javier

La Agencia Estatal de Meteorología acaba de activar el aviso amarillo por riesgo de lluvias en la provincia de Sevilla. En concreto, esta alerta se aplica a las comarcas de la Sierra Norte y Campiña sevillana, y estará vigente hasta las 12:00 horas.

El aviso amarillo, según detalla la Aemet, se ha activado desde las 08:00 horas y se une así a la alerta, también de nivel amarillo, que sí estaba prevista en la provincia de Cádiz por riesgo de lluvias.

Punto donde se ha producido el accidente / Emergencias Sevilla Incidente de tráfico en la avenida San Francisco Javier Policía Local, Bomberos y Emergencias Sanitarias 061 están interviniendo en la avenida San Francisco Javier con Ramón y Cajal por un siniestro vial. El tráfico, según informa Emergencias Sevilla, está cortado en la avenioda de San Francisco Javier sentido la avenida Diego Martínez Barrios, provocando importantes retenciones en este punto de la capital. Las líneas de Tussam que pasan por la zona también están desviadas, informan desde el Ayuntamiento de Sevilla.

Cortada al tráfico la SE-20 por los desperfectos tras el temporal La carretera SE-20 de Sevilla seguirá cortada, según informa el Ayuntamiento de Sevilla a través de su servicio de Emergencias. Tras los desperfectos ocasionados por la borrasca Claudia, esta vía continuará sin acceso desde la barriada de Valdezorras hasta la Carretera de Brenes y desde la Glorieta junto a RTVE hasta la Glorieta de la Avenida de la Biología. Toda la información aquí

Acceso a Sevilla por Camas este lunes 17 de noviembre / DGT La lluvia dificulta el tráfico de acceso a Sevilla La mañana del lunes ha comenzado accidentada en la A-49. Hasta tres accidentes sobre esta vía están provocando retenciones kilométricas que están afectando a todos los conductores que se dirigen hasta Sevilla. Concretamente, la congestión vial se extiende desde Camas hasta la localidad de Espartinas. Toda la información aquí