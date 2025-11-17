Sevilla acoge la Feria de Artesanía de Marruecos: alta costura, alfombras de Rabat y decoración en la Fundación Tres Culturas

La creatividad, el talento y la herencia ancestral de los maestros artesanos de nuestro país vecino se unen en la Feria de Artesanía de Marruecos entre el 18 y 21 de noviembre de 10.00 a 19.00 horas. La Fundación de Tres Culturas del Mediterráneo y el Ministerio de Artesanía y de la Economía Social y Solidaria del Reino de Marruecos han organizado una exposición viva del arte marroquí a través de una cuidada selección de productos que reflejan la diversidad cultural y regional del país.

Durante cinco días, los visitantes podrán descubrir una historia hecha a través de cada pieza: alta costura, alfombras de Rabat, decoración artesanal, vestimenta tradicional sahariana, diseño artesanal contemporáneo y alfombras bereberes, entre muchas otras formas, colores y texturas que crean un nexo entre la tradición y la innovación.

'We love Morocco'

Este evento se encuentra dentro de la programación de la Semana 'We love Morocco', que durante este mes de noviembre rinde homenaje a Marruecos. Aunque ya se han desarrollado actividades que han contado con el interés del público, todavía quedan citas sobre la cultura marroquí que disfrutar:

Proyecciones del cine marroquí contemporáneo : el 25 de noviembre se proyecta la película HLM Pussy

: del 18 al 21 se podrán descubrir piezas únicas creadas por artesanos. Conciertos: el 20 de noviembre la sede de Tres Cultura acogerá un concierto de música sufí del grupo de mujeres Hadra Chefchaounía, que transmite el misticismo marroquí. Y el viernes 21 actuarán en el Centro Social Gota de leche de Huelva.

Programa especial de visitas guiadas

Con esta Feria de Artesanía se realizarán visitas guiadas en el Pabellón de Marruecos, por el propio personal de la fundación. En ese recorrido podrán conocer de primera mano la filosofía de las Tres Culturas y disponer de información sobre las actividades programadas, al mismo tiempo que descubrir los detalles y secretos del edificio de la Expo'92 , uno de los pocos que aún se mantienen en pie. Estas visitas guiadas se darán en turnos de mañana y de tarde en grupos guiados, aunque las entradas están ya agotadas.