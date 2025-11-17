Muere un hombre electrocutado en Sanlúcar la Mayor

Un hombre de 45 años ha fallecido electrocutado durante la noche de este domingo en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, según ha informado el Emergencias 112, que ha atendido en primera instancia esta incidencia.

Minutos antes de la medianoche, el 112 recibió varios avisos que alertaban de un varón electrocutado en un centro de alta transformación situado en una finca. Desde la sala coordinadora se activó, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación Provincial y a la Policía Local, así como a la compañía suministradora de electricidad.

Los operativos de emergencias desplazados al lugar sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, que está siendo investigado.