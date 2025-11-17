Muere un motorista tras un accidente en la avenida Carlos V

Un motorista ha fallecido en la tarde de este lunes en Sevilla tras perder el control de su vehículo y caer al suelo en la confluencia entre la Avenida Carlos V y la Avenida de la Borbolla, según ha informado Emergencias Sevilla.

El accidente se produjo alrededor de las 18:20 horas, momento en el que efectivos de la Policía Local y del CES 061 se desplazaron al lugar.

Un equipo especializado en siniestros viales de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

La zona permanece afectada por desvíos de tráfico, por lo que se recomienda a los conductores seguir las indicaciones de los agentes y extremar la precaución.