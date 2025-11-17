Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones

El gran parque de atracciones navideño de Sevilla, Navidad Park en Dos Hermanas, celebra este jueves una gran fiesta de inauguración. El parque abrirá a las 16.00 horas, y a las doscientas primeras personas se les ofrecerá una consumición gratis de chocolate con churros y un viaje en el tobogán de hielo gigante y otro en el Scalextric Rally París Dakar.

Con más de 10.000 metros cuadrados, Navidad Park es el parque de atracciones familiar de mayor envergadura que se instalará en Andalucía en esta época del año. Un ejemplo de esto son las numerosas solicitudes de colegios e institutos del municipio sevillano y de localidades de toda la provincia, que reservan el parque durante una mañana, son atendidos por monitores del recinto y se benefician de un descuento del 50% en la pista de patinaje sobre hielo.

Atracciones y actividades

Van a ser más de cuarenta las propuestas de ocio que estarán disponibles, entre ellas cacharritos, puesto de habilidad, máquinas recreativas y una gran oferta de alimentación con churrería, perritos y algodón dulce, entre otros. Además de un gran alumbrado que recorre las instalaciones, un hilo musical lleno de villancicos y unas nevadas programadas, que llevarán el espíritu navideño al parque.

Entre las atracciones más esperadas destacan: una gran pista de patinaje sobre hielo natural de 400 metros cuadrados, el Trineo Encantado (montaña rusa) y el Tobogán de Hielo Gigante (Tubing). Asimismo, repetirán el Jumpin, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choques infantil, el Carrusel Disney, el Toro Mecánico, el Divertijuegos, las Camas Multijuegos, Baby Paola, los Ponys Mecánicos o el Jamaica x Transformers, entre otras.

Con respecto al año pasado presentan cinco novedades: la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (una atracción recién llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, clásico entre los clásicos.

Horario y localización

Durante 48 días se podrá disfrutar de este parque navideño, que dará el pistoletazo de salida este jueves 20 y pondrá fin el martes 6 de enero. En este periodo el horario será:

Desde el 20 de noviembre al 19 de diciembre: de lunes a viernes en horario de 16.00 a 22.00 horas. Los fines de semana y festivos de 11.30 a 22.00.

de lunes a viernes en horario de 16.00 a 22.00 horas. Los fines de semana y festivos de 11.30 a 22.00. Desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero: se amplía el horario de lunes a viernes de 12.00 a 22.00. Los fines de semana y festivos de 11.30 a 22.00.

Además, la ubicación del parque es más que estratégica en lo que a comunicación se refiere, ya que se encuentra a menos de cinco minutos a pie del centro de Dos Hermanas, con varios de miles de plazas de aparcamiento gratuitas en el mismo recinto. Para lo que lleguen en tren, la estación del Arenal y del apeadero de Cantagallo están también muy próximas.