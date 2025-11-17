PRECIOS
Un sevillano visita Roma y muestra el desayuno más caro que ha visto nunca: "Una barbaridad"
El hombre ha revelado la cuantía de su pedido en una cafetería situada junto al Museo del Vaticano
Visitar otros países y ciudades suele acarrear un gasto extra que es asumido con ganas e ilusión por quienes ven esta inversión como una que les llenará de recuerdos y momentos especiales. Sin embargo, a pesar de prever este desembolso, se pueden encontrar con sorpresas desagradables sobre la cuantía de algunos productos o servicios. Este ha sido el caso de un sevillano que se ha topado con uno de los desayunos más caros de su vida.
Así lo ha asegurado el creador de contenido Javi Churruka a través de sus redes sociales, en los que ha explicado que se encuentra de viaje por Roma y había decidido desayunar junto al Museo del Vaticano para reponer fuerzas antes de continuar con una intensa jornada de turismo.
Por ello, su acompañante y él decidieron pedir un zumo de naranja, dos cafés y dos tostadas. Pero cuál fue su sorpresa cuando le entregaron la cuenta de lo que habían consumido: 51,70 euros.
Quejas por la cuenta de un desayuno en Roma por parte de un sevillano
"Cuando te apetezca desayunar, elige un sitio que no sea Roma. Vaya gran metida", ha señalado el hombre a las puertas del local mientras lleva el nombre de la provincia hispalense por el mundo con su chaquetón con el escudo del Sevilla FC.
Tal y como ha relatado, el precio del zumo de naranja es de 8 euros, a lo que se suma 6 euros por cada café y 12 euros y 15 euros por las tostadas. "Y, encima, te cobran un servicio a 4,70 euros", ha señalado el hombre visiblemente sorprendido por la cuenta final, que asegura que es una "locura".
La cuenta de este sevillano en Roma, un "abuso"
Una situación que no ha pasado desapercibida para los usuarios de redes sociales, que han afirmado que estos precios son un "abuso". "Qué barbaridad", asegura un usuario. A lo que añade otro: "Es un clavazo". "Y la gente se queja en Sevilla por un cortado a 1,60 euros. Vaya abuso", recalca otro.
"Normal si te pones frente al Vaticano pero, si te alejas un poco, es muy barato", le aconseja otro seguidor. A lo que añade otro en tono de broma: "Hay que ir desayunados desde Sevilla".
