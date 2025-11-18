Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gran centro de ocio Mega Ozone Bowling en Sevilla Este abrirá el 3 de diciembre

"Queremos que Sevilla disfrute de un espacio de ocio a la altura de la ciudad, un complejo innovador y con una infinidad de posibilidades", afirman desde la empresa promotora

Una imagen del Megaozone Bowling de Sevilla Este.

Una imagen del Megaozone Bowling de Sevilla Este. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Mega Ozone Bowling, el gran centro de ocio que esperaban los vecinos de Sevilla Este ya tiene fecha de apertura. Según ha informado la empresa promotora, Ozone Bowling, el próximo 3 de diciembre abrirá sus puertas a todos los sevillanos: “Queremos que Sevilla disfrute de un espacio de ocio a la altura de la ciudad, un complejo innovador y con una infinidad de posibilidades, pensado para todos los públicos que busquen diversión”.

Este gran centro de ocio se ubicará en el Centro Comercial Aleste Plaza, donde comparte instalaciones con el hipermercado Alcampo. La apertura de Ozone Bowling marca un paso importante en la expansión de la compañía en Andalucía y refuerza su compromiso con ofrecer espacios modernos y de calidad para el ocio de todos los públicos.

Recreación del Centro Mega Ozone Bowling en Sevilla Este. / El Correo

Cómo será este centro de ocio: bolera, karting, cines, restauración y eventos

El complejo ofrecerá una amplia oferta de ocio, que incluye bolera de última generación con tecnología Neoverse, circuito de karting eléctrico indoor, zona arcade, salas de cine premium, áreas de restauración y espacios para eventos, consolidándose como uno de los centros más completos de la ciudad.

El centro abrirá oficialmente al público el 3 de diciembre y desde la empresa promotora invitan a sevillanos y visitantes a descubrir todas sus instalaciones y servicios.

Ozone Bowling, pionera en ocio y entretenimiento, cuenta con más de 500 empleados y 30 centros operativos en España. Sus instalaciones combinan pistas de bowling, máquinas recreativas, simuladores, arcade, camas elásticas (Brincozone) y pistas de hielo (Icezone) entre otras ,consolidándose como una de las empresas más importantes del sector de ocio en el país.

