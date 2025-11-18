La Hermandad de Vera Cruz organiza un maratón de donación de sangre y regala jamón a los participantes
La institución se une a la Asociación Benéfica Unidos por la Caridad de la mano del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla para fomentar las donaciones
La Hermandad de Vera Cruz, junto a la Asociación Benéfica Unidos por la Caridad, organiza un maratón de donación de sangre. Ambas instituciones se han aliado con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla para reforzar las reservas de sangre y garantizar que los centros hospitalarios dispongan del suministro necesario para atender con normalidad intervenciones, tratamientos y urgencia.
La cita tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre de 2025, en la Casa Hermandad de la Vera Cruz (calle Baños nº 17), en horario de 17:00 a 21:00. Además, los donantes que acudan podrán participar en una cata de jamón recién cortado por un cortador profesional, que ofrecerá degustaciones de forma ininterrumpida durante toda la jornada, como agradecimiento por parte de los organizadores.
Durante la jornada, un equipo sanitario especializado del Centro de Transfusión se desplazará a las instalaciones de la Hermandad para garantizar una donación cómoda, segura y accesible para todos los participantes. Desde la Asociación benéfica Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Vera Cruz se anima a todos los vecinos y vecinas a participar en esta cita solidaria, recordando que donar sangre es un acto sencillo, seguro y decisivo para salvar vidas.
Andalucía necesita 1.500 donaciones al día
La presidenta de Unidos por la Caridad, Rosario Santamaría, ha destacado “la importancia de sumar esfuerzos desde el tejido social y las hermandades para algo tan esencial como es garantizar las reservas de sangre. Cada donación es un acto de generosidad que puede salvar vidas, y por eso animamos a todos a participar”.
Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz, José María Tortajada, ha subrayado que “la Hermandad siempre ha estado comprometida con la acción social y con el servicio a los demás. Abrir nuestra Casa Hermandad a esta campaña es una forma más de llevar a la práctica esos valores y de apoyar la labor imprescindible del Centro de Transfusión”.
De acuerdo con el director de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc), Salvador Oyonarte, Andalucía necesita "entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios".
Del total de las donaciones, el 75% se destina al tratamiento de enfermedades. Así, un 30% de las reservas se utiliza para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.
