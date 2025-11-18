Las últimas lluvias garantizan el abastecimiento de agua para consumo en Sevilla hasta 2030

A inicios del pasado año, el fantasma de restricciones del uso de agua en ciudades como Sevilla y su área metropolitana debido a la situación de sequía prolongada era una realidad. Las administraciones miraban al verano con cautela, aunque las lluvias en Semana Santa de 2024 destensaron la situación.

El año hidrológico 2024-25, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es el segundo consecutivo en el que el volumen embalsado a final del año (30 de septiembre) supera al del comienzo, "consolidándose así la ruptura del ciclo de sequía" que concluyó el ejercicio pasado y que había durado un lustro.

Embalses que abastecen a Sevilla

Tras las lluvias de las últimas semanas, los embalses que abastecen a Sevilla se encuentran en una situación que nada tiene que ver con la de ejercicios anteriores. Hasta mediodía de este lunes, los de la red de Emasesa contaban con un volumen embalsado del 85,8%, lo que supone casi diez puntos porcentuales más que hace un mes y 21 que hace un año, hasta alcanzar los 550,45 hm3. Ello a pesar de que este verano Andalucía ha vivido su verano más cálido desde hace 60 años y que Sevilla pasó por primera vez un mes a más 40º.

Según fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por este periódico, Emasesa asegura que, hasta 2030, las reservas están garantizadas, incluso "si no lloviera nada". En cualquier caso, no ha pasado como en invierno y primavera, y no han comenzado a desembalsar ninguno de los pantanos de la red de la empresa de aguas, a pesar de que algunos como Melonares o El Gergal ya superan el 90% de su capacidad, al situarse al 95,8% y 92,1%, respectivamente, sin contar con las escorrentías de las precipitaciones de los últimos días.

"No estamos desembalsando ni se espera desembalsar esta semana, salvo que cambien las condiciones meteorológicas", han subrayado las mismas fuentes. Según la Aemet, no se esperan lluvias para los próximos días en la provincia de Sevilla.

También se encuentran muy por encima de sus registros hace un año el resto de embalses del sistema de Emasesa: Aracena está al 81,4%; Zufre, al 87,9%; Minilla, con 84,6%, y Cala, con el 55,7%.

Situación de los embalses de la CHG

En el caso de los pantanos que dependen de la CHG, la situación también es muy diferente a la de hace un año, cuando contaba con 2.824 hm3 embalsados frente a los 3.541 de este lunes. Los de regulación general, que son los que abastecen al regadío, se encuentran al 33,13% hasta el 1.861 hm3, frente a los 1.478 de un año antes. El resto de los embalses se encuentran al 71,14%.

Los embalses de la cuenca se encuentran actualmente al 44,3% de su capacidad, lo que supone unos 700 hm3 más que hace un año y 130 hm3 menos que la media de los últimos 25 años en esta fecha.

Respecto a las previsiones para la próxima campaña de riego, en la reunión se ha expuesto que "todo dependerá de las lluvias de los próximos meses", pero que, a priori "se puede ser optimista por cuanto la situación de partida, a la vista de los recursos actualmente embalsados, es más favorable que en años anteriores".