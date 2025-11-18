Loyola sigue creciendo en Andalucía con nuevos grados y másteres para el curso 2026/2027

La Universidad Loyola ha abierto el proceso de admisión para el curso académico 2026/2027, reforzando su apuesta por una educación de calidad, innovadora y cercana, con presencia consolidada en sus campus de Sevilla y Córdoba. No es época de exámenes, ni de PAU, ni de esas decisiones aceleradas típicas del final de curso. Es un momento mucho más estratégico: cuando hay tiempo para informarse, comparar, preguntar y elegir realmente bien. Y Universidad Loyola lo sabe. Por eso invita a iniciar cuanto antes la solicitud de ingreso, especialmente en titulaciones con alta demanda y plazas limitadas, donde adelantarse no solo es prudente, sino decisivo.

Elegir qué estudiar y dónde hacerlo es una decisión que requiere reflexión, pero si un estudiante tiene clara su vocación, lo más recomendable es iniciar cuanto antes el proceso de admisión. Superar las pruebas de acceso con antelación permite reservar plaza y afrontar con más tranquilidad el final de etapa académica. Juan Francisco Plaza — Secretario general de la Universidad Loyola

Una universidad en movimiento

El curso 2026/2027 marcará un nuevo paso en la expansión de Loyola en Andalucía, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y con el desarrollo personal de sus alumnos / El Correo

El próximo curso llega acompañado de importantes novedades académicas en sus campus de Sevilla y Córdoba. Universidad Loyola refuerza así su apuesta por una formación de calidad, innovadora y cercana, siempre orientada a la empleabilidad.

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran nuevos másteres que responden directamente a las necesidades del mercado laboral actual. Programas de posgrado que surgen como respuesta a una demanda profesional y social en crecimiento, especialmente en áreas vinculadas a la salud, la tecnología y la comunicación. Todos ellos —todavía pendientes de verificación— dan forma a una oferta que no solo se actualiza, sino que anticipa las exigencias de los sectores emergentes.

En el campus de Sevilla Máster en Medicina del Deporte , para profesionales del ámbito de la salud, rendimiento físico y prevención de lesiones

, para profesionales del ámbito de la salud, rendimiento físico y prevención de lesiones Máster Universitario en Creatividad Publicitaria , diseñado para impulsar el talento creativo y estratégico en el sector de la comunicación y la publicidad

, diseñado para impulsar el talento creativo y estratégico en el sector de la comunicación y la publicidad Máster Universitario en Psicooncología y Cuidados Paliativos, que integrará docencia, práctica clínica e investigación

Uno de los campos donde este crecimiento es más visible es en el ámbito sanitario. En una sociedad donde el cáncer y las enfermedades crónicas avanzadas se han convertido en algunos de los mayores retos de salud, las nuevas propuestas académicas de Universidad Loyola están alineadas con las directrices y planes de salud tanto nacionales como andaluces.

En el campus de Córdoba Máster Universitario en Auditoría, Tecnología y Sostenibilidad , también pendiente de verificación. Combina la auditoría financiera con la verificación de informes de sostenibilidad y la aplicación de herramientas tecnológicas y de análisis de datos, preparando a los egresados para asumir puestos de responsabilidad en el ámbito empresarial y acceder a la profesión de auditor de cuentas.

, también pendiente de verificación. Combina la auditoría financiera con la verificación de informes de sostenibilidad y la aplicación de herramientas tecnológicas y de análisis de datos, preparando a los egresados para asumir puestos de responsabilidad en el ámbito empresarial y acceder a la profesión de auditor de cuentas. Grado en Podología, una titulación pionera en la provincia que permitirá formar a nuevos profesionales especializados en el cuidado y la prevención de la salud del pie. Este nuevo grado refuerza la posición de Córdoba como centro de referencia en formación sanitaria universitaria

La universidad se posiciona así como un actor que no solo responde al presente, sino que se prepara para los desafíos del mañana.

Un proceso de admisión pensado para no saturar y sí facilitar

Un proceso de admisión ágil y pensado para facilitar las cosas / El Correo

Si algo caracteriza al "modelo Loyola" es su enfoque práctico y su voluntad de hacer las cosas fáciles. Por eso, su proceso de admisión es ágil, anticipado y flexible, con múltiples convocatorias distribuidas a lo largo de varios meses.

Su proceso de admisión ya está abierto e incluye una prueba de aptitud y nivel de inglés, y en el caso de los grados de la rama de Artes, una evaluación adicional de habilidades artísticas. La primera convocatoria para grados se celebrará el 17 de enero en modalidad online, con nuevas oportunidades cada mes hasta julio.

Para titulaciones sanitarias (Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología): Las pruebas serán presenciales en Sevilla y Córdoba en dos fechas clave: 31 de enero

14 de febrero

Para másteres Primera prueba: 22 de enero, también online Para el Máster en Psicología General Sanitaria: 30 de abril

13 de mayo La facilidad de elección es una constante.

Los estudiantes solo tienen que registrarse en www.uloyola.es y seleccionar la fecha que mejor les encaje, sin esperas, sin llamadas, sin trámites confusos.

Elegir bien empieza por elegir cuándo decidir

En un contexto educativo donde todo suele hacerse deprisa, Universidad Loyola propone otra manera de mirar el futuro: con planificación, información y tranquilidad. Adelantarse al proceso de admisión no es correr, sino decidir mejor. No es precipitarse, sino garantizar que cada estudiante pueda acceder a la titulación que realmente desea. Y en una realidad tan competitiva como la actual, esta ventaja importa.

La apertura temprana del proceso, las nuevas titulaciones alineadas con las necesidades del mercado laboral y el compromiso con una formación integral convierten a Universidad Loyola en una opción sólida y real para quienes buscan una educación moderna, exigente y conectada con el mundo.

Porque, al final, empezar a construir el futuro no depende de la prisa, sino del momento en que decides dar el primer paso. Y ese momento, como Loyola quiere recordar, también puede ser ahora.