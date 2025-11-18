Mantecados de Morón para el papa: León XIV recibe un trozo de la Navidad del pueblo sevillano

Mantecados y estampitas de Morón de la Frontera. Ese ha sido el obsequio que el párroco de San Miguel y San Francisco, Ignacio del Rey, le ha llevado al papa León XIV en su primer encuentro. El sacerdote viajó a Roma de forma exprés, apenas estuvo 24 horas en la capital italiana, pero pudo tener un encuentro de tú a tú con el Pontífice. El sacerdote viajó a Roma de forma exprés, apenas estuvo 24 horas en la capital italiana, pero pudo tener un encuentro de tú a tú con el papa.

Hace apenas unas semanas que Del Rey fue enviado a Morón de la Frontera, después de haber estado en Aznalcóllar. Sin embargo, estar recién llegado al pueblo no ha impedido que el sacerdote haya presumido de él ante el Santo Padre y haya querido que, como él mismo, León XIV pueda disfrutar del municipio sevillano. En su maleta no faltaron dulces y estampas para que el Papa tenga un trozo de Morón con él.

El párroco no se ha dejado a nadie atrás en su obsequio. En su regalo, recogido en una pequeña caja de metal con la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de Morón de la Frontera, incluía dulces de las Jerónimas, de las Clarisas, una reliquia de Santa Ángela de la Cruz y una estampa de Madre Alfonsa en el 125 aniversario de las Madres (Misioneras de la Inmaculada), los cuatro conventos del municipio.

Un recuerdo cofrade

"Un regalo inmerecido. ¡Un momento de gracia!". Así ha definido el párroco de Morón su encuentro con el Santo Padre. En sus oraciones, según él mismo ha explicado en sus redes sociales tuvo recuerdos para todos: "Bajo esa bendición puse a mis parroquias de San Miguel y San Francisco, a mi pueblo de Morón, donde el Señor me ha enviado recientemente y, particularmente, a sus enfermos, a sus niños, a los que están solos y a los que sufren por cualquier causa".

Además, sobre la tapa de la pequeña caja, el Obispo de Roma también pudo ver seis estampas que representaban a cada una de las seis hermandades incluidas en las feligresías de San Miguel y San Francisco, de las que es párroco. La Hermandad del Cautivo, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, la Hermandad de Loreto, la Hermandad de la Santa Cruz, la Hermandad de Jesús y la Hermandad de la Soledad. Además, le ha dado una estampa de San José, el patrón.