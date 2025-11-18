Así es el monumento de Sevilla que era utilizado para crear armamento: los perdigones se creaban tirándolos por la ventana

En pleno barrio de San Gil de Sevilla, junto al Puente de la Barqueta, aún se mantiene en pie uno de los monumentos más emblemáticos de la provincia que, en sus orígenes, fue una fábrica de perdigones que creaba estas balas tirando el plomo fundido por sus altas ventanas.

Se trata de la Torre de los Perdigones, un edificio de 45 metros de altura que formaba parte de la antigua fábrica de San Francisco de Paula, más conocida como Fábrica de Perdigones, que fue creada en el año 1885 y que estaba dedicada a la fabricación de perdigones, balas y zinc en plancha para realizar bañeras de zinc.

Para dar forma a estos perdigones, la torre acogía una curiosa y extendida práctica durante la época: se subía el plomo a lo alto de la torre a través de poleas y allí mismo se fundía. Para conseguir su forma esférica perfecta, se dejaban caer estas gotas de plomo fundido desde la gran altura de la torre hacia unos grandes barriles de agua situados en el suelo, lo que hacía que el material se enfriara en la caída y mantuviera esta forma circular.

La fabricación de perdigones en Sevilla

José Manuel Villalba Rodríguez, guía turístico e historiador del arte, ha explicado al respecto a través de su web 'Tu Guía de Sevilla': "Las torres de perdigones reemplazaron el uso de moldes o la inmersión de gotas de plomo en barriles de agua, ya que la fabricación de perdigones en molde era más lento y muy caro, y el goteo de plomo fundido en barriles de agua daba como resultado bolas poco esféricas".

Además, ha añadido: "En estas torres se dejan caer gotas de plomo desde una gran altura, que adoptan una forma esférica mientras se enfrían durante su caída libre gracias a la tensión superficial, llegando al agua con una temperatura inferior al punto de ebullición del agua, evitando así el exceso de vapor".

La Torre de Perdigones de Sevilla se convirtió en una cámara oscura

Tras caer en desuso este tipo de fábricas, el edificio cayó en el abandono hasta, incluso, llegar a pensarse en demolerlo. Sin embargo, en 2005 se restauró y se inauguró en 2007 en forma de cámara oscura.

Cosas que no sabías de la Torre de los Perdigones / José Manuel García Bautista

Desde entonces, esta torre no solo es uno de los mejores miradores de la ciudad desde sus 45 metros de altura, casi la mitad que la Giralda, sino que se ha convertido en una de las pocas cámaras oscuras de todo el mundo.

Esta creación parte de la entrada de una única fuente de luz minúscula en una sala oscura con una pantalla, un espejo y lentes de aumento que, tras entrar en contacto con esta luz, proyectan una imagen en movimiento de lo que se está viviendo en esos momentos en el exterior. A pesar de ser una técnica sorprendente que deja sin palabras a todo el que la presencia, ya era dominada por los árabes a finales del siglo VIII.