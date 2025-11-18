Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores

No solo bares, tabernas y restaurantes: la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla también apunta a incumplimientos de la ordenanza de veladores en las discotecas de Sevilla. De hecho, este martes se propone sancionar a dos conocidos locales de copas, Bilindo y Terraza Alfonso, tal como consta en la comisión ejecutiva de este martes. Ambas multas llegan, de acuerdo con el acuerdo de la Gerencia, tras no acatar una orden previa del Ayuntamiento, que los instaba a retirar las mesas y sillas que no se ajustaban a lo permitido. A preguntas de El Correo de Andalucía, ninguno de estos establecimientos ha trasladado su valoración hasta el momento.

En la comisión de Urbanismo del pasado 15 de julio, este organismo ordenó "la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores" tanto de Bilindo como de Alfonso, ambos situados en el Paseo de las Delicias. En los dos casos, el aviso llegó tras constatar que las instalaciones que tenían no se ajustaban "a la licencia concedida" por el Consistorio, según recoge el acuerdo.

Cuatro meses después de este apercibimiento del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo ha impuesto una sanción a ambas discotecas. Así, se ha interpuesto "esta primera multa coercitiva por incumplir el acuerdo de la comisión ejecutiva en el que se le ordenó la inmediata suspensión del uso y retirada de la instalación de los veladores existentes sin ajustarse a la licencia concedida". Es decir: primero se les advirtió de la irregularidad, y ahora se les ha multado tras comprobar que no ha habido cambios en este tiempo.

Una sanción anterior

En concreto, Bilindo y Alfonso tienen que abonar una multa de 600 euros cada una por estos hechos. En el caso de Alfonso, además, no es la primera que le pone el Consistorio en menos de un año: el pasado diciembre la ejecutiva acordó una sanción de 2.500 euros por incumplimientos de la normativa vigente en este mismo negocio.

En aquella ocasión, este local fue denunciado por vulnerar el artículo 7.3 de la Ley 7/2006, que castiga "la venta, dispensación o esparcimiento de bebidas alcohólicas para su consumo fuera del establecimiento y de las zonas anexas a los mismos debidamente autorizadas". Asimismo, también fue denunciado por incumplir el 20.3 de la Ley 13/1999, que penaliza "el cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad y salubridad exigibles al inicio de la actividad o bien de las medidas correctoras que se fijen con ocasión de las intervenciones administrativas de control e inspección que a tal efecto se realicen".