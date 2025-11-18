Teatro, flamenco y humor en Sevilla: estos son los espectáculos que no te puedes perder esta semana

Llega el frío y para resguardarse de las bajas temperaturas, lo mejor es disfrutar de los espectáculos que se celebran a lo largo de la semana en los distintos teatros y salas de Sevilla y su provincia. Del 19 y 22 de noviembre, la agenda cultural de Sevilla está repleta de actuaciones artísticas que es imposible perderse. Actuaciones para todas las edades y de todos los géneros artísticos:

'La Romántica'. 19 de noviembre en el Maestranza

El 19 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza, a través de diferentes piezas, se realiza el recorrido por la figura de la mujer en el Romanticismo. La obra dará comienzo con la representación de la figura femenina de la época: composiciones de Fauré, icono de la chanson junto a otras autoras como Viardot, Chaminade y Boulanger formarán parte del programa. En la segunda parte del concierto, el programa se adentra en los grandes compositores del Romanticismo musical explorando el papel de la mujer enamorada.

Este espectáculo se realiza en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla dentro del ciclo Alternativas de Cámara, interpretado por jóvenes talentos. La voz de Soraya Méncid y el pianista Manuel Navarro exploran el repertorio que Marcel Proust habría escuchado en el París de entre siglos.

'Duende': Farruquito el jueves 20 de noviembre en Dos Hermanas

El Festival Flamenco Duende sigue su recorrido por los escenarios de la provincia y hace parada en Dos Hermanas, donde Farruquito presentará su espectáculo Con-Cierto Flamenco en el Teatro Juan Rodríguez Romero, el jueves 20 de noviembre a las 21.00. Con esta actuación, el bailaor vuelve a los escenarios sevillanos con una propuesta que reafirma su condición como referente del baile flamenco actual. El baile de Farruquito es en palabras suyas “una forma de agradecer al público y a mis mayores todo lo que me han enseñado”.

Las entradas para este espectáculo tienen un precio único de 10 euros. Pueden adquirirse a través de www.giglon.com y en la taquilla del Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas. La taquilla abrirá, además, el día del espectáculo con antelación suficiente para la venta y recogida de entradas.

El Correo

Con esta cita continúa con su propósito de acercar el flamenco de excelencia a los municipios de la provincia, haciendo un encuentro entre tradición y presente. La obra es una apuesta novedosa, original en música, letra y coreografía donde los protagonistas ponen banda sonora al sentimiento.

'José Mercé canta a Manuel Alejandro'. 20 de noviembre

Regresa Jose Mercé este 20 de noviembre en el Cartuja Center Cite junto a Antonio Orozco. Estos reconocidos cantantes españoles harán un homenaje al cantaor jerezano Manuel Alejandro, interpretando algunos de los éxitos del compositor. Además, en el escenario estarán acompañados por un cuadro flamenco y piano. Con su espectáculo de Insólito, fusionará la intensidad del flamenco con la elegancia de la canción melódica española.

Las entradas del espectáculo se pueden comprar por internet con precios entre los 37,50 y 55 euros.

José Mercé / Green Cow Music

Última oportunidad para ver 'Don Juan Tenorio'. Sábado 22 de noviembre

Desde el día de hoy hasta el sábado 22 de noviembre en la Iglesia de San Luis de los Franceses de Sevilla se representa el espectáculo teatral Don Juan Tenorio. La compañía de Teatro Clásico de Sevilla interpretará la adaptación de la conocida obra de José Zorrilla, dirigida por Juan Montilla.

La entrada tiene el precio de 5 euros y con reducciones para personas jubiladas, desempleadas y estudiantes a 2,5 euros, que se pueden recoger en la taquilla de la Iglesia de martes a sábado de 16 a 20 horas.

Dani Martínez, 'Remember'. Sábado 22 noviembre.

¿Te gustaría viajar en el tiempo? Este 22 de noviembre en la Cartuja Center Cite puedes hacer un viaje desde 2050 al presente con Dani Martínez para hablar con su público y contarles qué cosas han cambiado y qué no pueden olvidar de cara al futuro.

Remember es un show donde se canta, se baila, se improvisa, se participa y te sorprendes. Las entradas para asistir se pueden comprar por la página web de la Cartuja Center Cite, con precios que rondan entre los 19 y 25 euros.