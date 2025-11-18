Teatro, música y humor en Sevilla: estos son los espectáculos que no te puedes perder esta semana

Llega el frío y para resguardarse de las bajas temperaturas, lo mejor es disfrutar de los espectáculos que se celebran a lo largo de la semana en los distintos teatros y salas de Sevilla y su provincia. El 19 y 20 de noviembre, la agenda cultural de Sevilla está repleta de actuaciones artísticas que es imposible perderse. Actuaciones para todas las edades y de todos los géneros artísticos

'La Romántica'. 19 de noviembre en el Maestranza

El 19 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza, a través de diferentes piezas, se realiza el recorrido por la figura de la mujer en el Romanticismo. La obra dará comienzo con la representación de la figura femenina de la época: composiciones de Fauré, icono de la chanson junto a otras autoras como Viardot, Chaminade y Boulanger formarán parte del programa. En la segunda parte del concierto, el programa se adentra en los grandes compositores del Romanticismo musical explorando el papel de la mujer enamorada.

Este espectáculo se realiza en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla dentro del ciclo Alternativas de Cámara, interpretado por jóvenes talentos. La voz de Soraya Méncid y el pianista Manuel Navarro exploran el repertorio que Marcel Proust habría escuchado en el París de entre siglos.

'Duende': Farruquito el jueves 20 de noviembre en Dos Hermanas

El Festival Flamenco Duende sigue su recorrido por los escenarios de la provincia y hace parada en Dos Hermanas, donde Farruquito presentará su espectáculo Con-Cierto Flamenco en el Teatro Juan Rodríguez Romero, el jueves 20 de noviembre a las 21.00. Con esta actuación, el bailaor vuelve a los escenarios sevillanos con una propuesta que reafirma su condición como referente del baile flamenco actual. El baile de Farruquito es en palabras suyas “una forma de agradecer al público y a mis mayores todo lo que me han enseñado”.

Las entradas para este espectáculo tienen un precio único de 10 euros. Pueden adquirirse a través de www.giglon.com y en la taquilla del Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas. La taquilla abrirá, además, el día del espectáculo con antelación suficiente para la venta y recogida de entradas.

Con esta cita continúa con su propósito de acercar el flamenco de excelencia a los municipios de la provincia, haciendo un encuentro entre tradición y presente. La obra es una apuesta novedosa, original en música, letra y coreografía donde los protagonistas ponen banda sonora al sentimiento.