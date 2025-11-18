Los taxis volverán a subir en Sevilla a partir de 2026 y tendrán una nueva tarifa en el lunes de Pescaíto

El año que viene volverá a costar más caro montarse en un taxi en Sevilla. Tras el incremento de 2025, las tarifas volverán a subir de nuevo en 2026. El Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi aprobó su propuesta este verano y el pleno municipal lo votará el próximo jueves en la sesión ordinaria de noviembre para darle oficialidad. El acuerdo, que será de aplicación para 2026 y años sucesivos, consiste en una subida del 5% en la tarifa que se aplica en los servicios urbanos realizados de lunes a viernes, en días laborables, de 7.00 a 21.00 horas; de un 3,5% sobre las tarifas en el resto de tramo horario, Semana Santa y Feria de Sevilla; de hasta un 1,15% en la del aeropuerto; o unos precios especiales para el lunes de Pescaíto o por servicio a la Factoría Heineken y Prisión Sevilla-1.

La tarifa 1, que hace referencia a los servicios urbanos realizados de lunes a viernes, en días laborables, de 7.00 a 21.00, tendrá una bajada de bandera de 1,70 euros; un precio por kilómetro recorrido de 1,16 euros; un precio por hora de espera o parada de 26,47 euros; y una carrera mínima de 4,62 euros. En 2025, la bajada de bandera ha sido de 1,62 euros; el precio por kilómetro recorrido de 1,10 euros; el precio por hora de espera o parada de 25,21 euros; y la carrera mínima de 4,40 euros. Por tanto, suben todas las tarifas, en general un 5%.

Precio del taxi en festivos, Semana Santa o Feria

Las tarifas 2 y 3 del taxi también suben, en su caso un 3,5%. La tarifa 2 es la que se aplica en una semana normal de lunes a jueves laborables de 00.00 a 7.00 y de 21.00 a 24.00, además de viernes y víspera de festivo de 00:00 a 7:00 y de 21:00 a 22:00 y en sábados, domingos y festivos de 7.00 a 22.00 horas.

Como novedad, además, será aplicada desde las 14.00 horas hasta las 20.00 horas del lunes del alumbrado de la Feria de Abril. Durante la Feria de Abril, también está desde las 7.00 hasta las 20.00 horas. En Semana Santa, desde las 7.00 hasta las 21.00, y los días 24 y 31 de diciembre, desde las 00.00 hasta las 22.00.

Esta tarifa 2 tendrá en 2026 una bajada de bandera de 2,02 euros; un precio por kilómetro recorrido de 1,43 euros; un precio por hora de espera o parada de 32,64 euros; y una carrera mínima de 5,66 euros. En 2025 la bajada de bandera fue de 1,95 euros; el precio por kilómetro recorrido de 1,38 euros; el precio por hora de espera o parada de 31,54 euros; y la carrera mínima de 5,47 euros.

En el caso de la tarifa 3, es la que está en viernes y víspera de festivo de 22.00 a 24.00; en sábados, domingos y festivos de 0.00 a 7.00 y de 22.00 a 24.00 h; en Semana Santa de 0.00 a 7.00 y de 21.00 a 24.00 h. El lunes del alumbrado y durante la Feria de Abril, como novedad, pasa a estar desde las 20.00 hasta las 7.00 del día siguiente.

También tendrá en 2026 una subida, con una bajada de bandera de 2,53 euros; un precio por kilómetro recorrido de 1,78 euros; un precio por hora de espera o parada de 40,80 euros; y una carrera mínima de 7,09 euros. En 2025 la bajada de bandera fue de 2,44 euros; el precio por kilómetro recorrido de 1,72 euros; el precio por hora de espera o parada de 39,42 euros; y la carrera mínima de 6,85 euros.

Suben los precios del taxi en Sevilla para 2026 / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Así quedan los suplementos del taxi en 2026

Con respecto a los suplementos en el taxímetro en la tarifa urbana (1, 2 y 3), por cada maleta o bulto de más de 10 kg. (hasta un máximo de 4), excluido equipaje de mano cuando sus medidas no superen los 50 x 40 x 20 cm., sillas de ruedas o carritos bebé, el taxi costará 0,57 euros más.

Los suplementos por salir desde la estación de trenes de Santa Justa serán de 3,70 euros y por salir desde las estaciones del Prado y de Plaza de Armas serán de 2,63 euros. Por otro lado, el suplemento desde el aeropuerto serán de 5,81 euros. Todos los suplementos se mantienen igual. La única novedad para 2026 es que el suplemento del aeropuerto también se aplicará por servicio a la Factoría Heineken y Prisión Sevilla-1.

Sólo será aplicable el suplemento a los servicios con origen en las paradas oficiales de la Portada y Contraportada de Feria de Abril, y también a los espectáculos celebrados en el Estadio de la Cartuja, en horario comprendido entre las 23.00 y las 7.00. El taxímetro llegará funcionando con el importe equivalente a la carrera mínima aplicable a los servicios previamente concertados.

Tarifa del taxi al aeropuerto de Sevilla

Los precios del taxi en el aeropuerto de Sevilla también subirán. Hasta un 1,09% en la tarifa 4, que es la que se aplica de lunes a viernes, en días laborables, de 7.00 a 21.00. Costará 26 euros. Y la tarifa 5 sube un 1,15%, que es la que se aplica de lunes a viernes laborables de 0.00 a 7.00 y de 21.00 a 24.00; sábados, domingos y festivos de 00.00 a 24.00; Semana Santa de 7.00 a 21.00; Feria de Abril de 7.00 a 20.00; y los días 24 y 31 de diciembre de 00.00 h a 24.00 horas. Costará 29 euros.

En 2025, la tarifa 4 costaba 25,21 euros y la tarifa 5 unos 27,84 euros. Por tanto, se incrementan entre 40 céntimos y 1 euro y 15 céntimos en el caso de estas dos. Al igual que el año pasado, no aparece el suplemento de 2,52 euros asociado a servicios relacionados con el Puerto del Batán, Abonos Sevilla, Astilleros y Esclusa.