Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia

Aemet confirma la masa de aire ártico que llegará a la península desde este miércoles 19 de noviembre y que dejará Andalucía con muchísimo frío, en algunos casos con temperaturas bajo cero. Sevilla no se queda atrás y se esperan 3 grados en la capital y 0 grados en varios municipios de la provincia en un día concreto de este episodio 'glacial' de noviembre, ya propio de pleno invierno.

Este fenómeno de mucho frío supondrá un cambio significativo en la previsión del tiempo a partir de este martes en España y a partir del jueves en Andalucía, con temperaturas incluso por debajo de los valores medios para esta época del año, y que traerán a la comunidad andaluza heladas en varios puntos, según informa Aemet.

El frío llega a Sevilla: hasta 0 grados en varios puntos este día

En cuanto a la provincia de Sevilla, los días de más frío serán el sábado y domingo. En la capital se registrarán mínimas de 4 grados el sábado y 3 el domingo, con máximas de 15 a 17 grados.

Si hablamos de la provincia, se intensificará el frío con temperaturas mínimas el sábado de 0 grados en Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción y La Puebla de los Infantes; también 1 grado en Almadén de la Plata. El domingo seguirá la misma tónica con muy bajas temperaturas entre 1 y 3 grados de mínimas en toda la provincia.

A partir del sábado, y en un entorno de creciente incertidumbre según Aemet, el escenario más probable indica que penetraría una masa de aire atlántica más cálida en la península que marcaría el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve. En Andalucía se notaría el lunes 24 de noviembre, y se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.