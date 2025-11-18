De Sevilla Este al Hospital Macarena en 40 minutos con la nueva línea de Tussam: "¡Por fin se acabaron los trasbordos!"

"¿Este qué autobús es?", preguntaba una viajera en plena avenida Montes Sierra, de Sevilla Este. "El 60", respondía el conductor. "Ah, ¿este es nuevo?", volvía a repreguntar la vecina. "Ha empezado hoy", le informaba el trabajador de Tussam. No tenía un estreno sencillo este lunes la nueva línea de autobús 60, que ya conecta Sevilla Este y Parque Alcosa con el Hospital Macarena en un trayecto total de 27,6 km, con 15 paradas por sentido y 40 minutos de duración. Una fuerte tromba de agua cayó desde primera hora de la mañana, el tráfico se complicó por los cortes en la SE-20 tras el temporal del fin de semana, y los vecinos tampoco estaban muy informados de la implantación de esta línea tan demandada.

El alcalde, José Luis Sanz, que había hecho el recorrido por la mañana, recibía en primera persona la reprimenda de algún vecino por el difícil comienzo de una línea bien valorada en líneas generales por los usuarios consultados por El Correo de Andalucía. Como pudo comprobar este periódico con un trayecto de ida y vuelta, se cumple el tiempo de recorrido, las frecuencias de paso en su mayoría no alcanzan los 10 minutos salvo en las paradas iniciales, y ha tenido una acogida inicial tímida que promete ir a más.

Para Ana e Ildefonso, un matrimonio que hacía el camino de regreso a Alcosa, es una línea que "necesitaban" porque les vendrá "bien para ir al Hospital Macarena". "Para los vecinos de Sevilla Este va a ser mucho más directo", asegura Setefilla, que iba a Los Arcos. "Evitas el trasbordo", coinciden Carmen y Manolo, de vuelta a Sevilla Este, sin importar "el tiempo que tarde". "Solo el hecho de poder coger solo un autobús y al lado de mi casa es un avance", añade Andrea, antes de bajarse en Emilio Lemos. "El otro día tardé hora y media desde Alcosa a la Macarena, ahora puedo ir del tirón, se acabaron los transbordos por fin", destaca Carlota, de viaje al Hospital.

La línea 60 de Tussam, en cifras Este autobús estará operativo de lunes a viernes de 7.00 a 22.00, y sábados de 9:00 a 22:00. Tiene frecuencias de 16 minutos en la mañana y 24 minutos en la tarde, y cuenta con una flota de hasta ocho autobuses en hora punta, lo que supone 94 expediciones diarias y más de 7.500 plazas ofertadas. Además de conectar con el Hospital, la terminal en Barqueta permite conexión a circulares y transversales (C1, C2, C3, C4, líneas 3 y 6). El itinerario parte de la Avenida de la Aeronáutica, pasando por Avenida de las Ciencias, Emilio Lemos, Séneca, Ciudad de Chiva, Secoya, Luis Uruñuela, Montes Sierra, la calle Ada, Alcalde Manuel del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pío XII, Doctor Marañón, José Díaz y Concejal Jiménez-Becerril, hasta finalizar en Barqueta.

El inicio comenzaba atropellado. "¡No puede ser, alcalde! Hemos tardado hora y media desde Sevilla Este al hospital", le reprochaban a Sanz en la calle José Díaz (la parada más cercana al centro sanitario) unas viajeras que llegaban tarde a su cita médica. El primer edil popular asumía que no le había tocado a la nueva línea 60 la mejor mañana para estrenarse, convencido de la utilidad que tendrá: "Significa para los vecinos de Sevilla Este una conexión directa y rápida con su hospital de referencia, sin transbordos y con frecuencias adaptadas a sus necesidades". "Damos cumplimiento a un compromiso que asumimos con los vecinos y una demanda histórica de este barrio que llevaba demasiado tiempo sin atenderse", añadía.

Una media de diez personas por viaje de extremo a extremo hacían uso de este autobús, aún con pocos usuarios en su primer día de trabajo: algunos para desplazarse al hospital, otros para regresar de él, además de algún viajero que aprovechaba para llegar a alguna parada intermedia y acortar camino o para volver de algún recado en el centro. La gran ventaja, que es directa, y las críticas, centradas en que no tiene una parada justo en la puerta del Hospital Macarena (la de José Díaz está a casi diez minutos andando) y que hace un recorrido algo largo.

Usuarios en el interior de un autobús de la línea 60 de Tussam / El Correo

El viaje de la Macarena a Sevilla Este

Aproximadamente 40 minutos se tarda en llegar desde la Macarena hasta la última parada del recorrido. Muchos usuarios destacan que normalmente tienen que coger dos autobuses de Tussam mientras que ahora es solo uno. Ana e Ildefonso aseguran que tardaron este lunes 40 minutos para salir de Alcosa entre la lluvia y las obras: "Está muy mal la salida de la barriada, y por ejemplo en días de lluvia es el medio de transporte que tenemos". "Estamos encantados, es una línea que necesitábamos. Desde que la anunciaron la han implantado muy rápido. Nos gusta el recorrido, y eso que es larguísimo, pero nos va a venir muy bien para venir al hospital", añaden.

Un autobús de la línea 60 de Tussam / Ayuntamiento de Sevilla

"Con dos autobuses solemos tardar mucho, esta línea nos viene muy bien. Aunque cogemos poco el autobús nos viene genial para ir al centro", cuentan Carmen y Manolo, otro matrimonio con residencia en Sevilla Este. "No sabíamos que estaba hoy, hemos preguntado al chófer de casualidad y nos hemos montado. La verdad que está muy bien, tarde lo que tarde, porque no hay que hacer trasbordo", afirman. Setefilla es el ejemplo de aquellos que ganan una opción más. "Es una alternativa a la ruta que suelo coger, es más directa y no hace falta hacer trasbordo. Antes para ir a Sevilla Este solía tardar una barbaridad", valora.

El trayecto de Sevilla Este a la Macarena

15 minutos o más de 30 minutos marca la pantalla de la parada desde la avenida Aeronáutica, a la altura de Carlinga. Es la primera parada del trayecto desde Sevilla Este. Juan se sube rumbo a la Macarena: "Da igual lo que tarde, lo mejor es poder ir directo en vez de tener que hacer trasbordo. A las personas mayores les evita bajarse y volverse a subir. Nos viene muy bien, es una mejoría".

Parada de la línea 60 de Tussam / Rafa Aranda

Eugenia se ha subido para ir al hospital gracias a que le ha avisado una compañera. "No sabía que estaba en funcionamiento. Para ir allí es imposible en coche con las obras del metro y los cortes", comenta, aunque pide "darle una vuelta al trayecto porque son muchas paradas". "En cuanto lo sepa la gente se va a llenar, aunque no sabemos muy bien dónde paran", confiesan Luis y Manuela, otra pareja que decidía subirse al autobús.

Era una reivindicación histórica de los vecinos, que todavía se están informando entre las publicaciones de redes sociales, el boca a boca, la prensa y unos folletos que se pueden coger en la entrada del autobús. Ahora podrán llegar de manera directa a la Macarena sin tener que hacer trasbordo y sufrir largas esperas.